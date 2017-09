Pega a 24 millones el crimen en 2016

Benito Jiménez

Alto costo

Hora de publicación: 00:00 hrs.

El robo y la extorsión son los dos delitos que más sufren las personas en México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2017.El estudio indicó que en 2016 se cometieron un total de 31.1 millones de delitos.Los principales fueron los robos en la calle y en transporte público, y las extorsiones. Ambos representan el 50.1 por ciento del total de delitos cometidos en el País.El estudio refiere que el porcentaje del total de delitos con mayor incidencia fue el siguiente: robo o asalto en calle o transporte público 25.9%, extorsión 24.2%, fraude 12.6%, robo total o parcial de vehículo 11.3%, amenazas verbales 7.8%, robo en casa habitación 6.6%, robo en forma distinta (carterismo) 5.1%, otros delitos (incluye secuestros y agresiones sexuales) 3.4%, y lesiones 3.1%.En total, de enero a diciembre de 2016 la tasa de incidencia delictiva fue de 37 mil 17 por cada 100 mil habitantes.En 2015 fue de 35 mil 497, de acuerdo al mismo organismo.La tasa delictiva fue más representativa en estados como Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Campeche, Sonora y Chihuahua.Con alto índice delictivo resultaron Baja California, Estados de México, Ciudad de México y Guerrero.Las víctimas se concentraron en 24.2 millones, mayores de 18 años, lo que significa que ocurrieron 1.3 delitos por víctima."La tasa de prevalencia delictiva fue de 28 mil 788 víctimas por cada 100 mil habitantes", refiere el Inegi.En este tema es que la tasa de victimización fue mayor en entidades como Estado de México, Baja California, Ciudad de México, Sonora y Aguascalientes.El costo total a consecuencia de la inseguridad y los delitos en 2016 fue de 229 mil millones de pesos, lo que equivale al 1.1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).El Inegi advirtió que el 60.6 por ciento fueron pérdidas totales producto del delito; 35.6 por ciento fue por gastos no previstos destinados a la prevención del delito, y 3.6 por ciento por gastos médicos por afectaciones del delito."El costo del delito es un concepto amplio producto del delito, por ejemplo, si hubo una extorsión o robo de algún objeto incluye ese tipo de pérdida en la estimación del costo, pero también incluye afectaciones a la salud o cualquier costo indirecto que se tuvo que haber hecho para atender ese delito", dijo Julio A. Santaella, presidente del Inegi.En cuanto a la cifra negra, es decir, delitos no denunciados, según la ENVIPE, el porcentaje en 2016 fue de 93.6 por ciento, mientras que en 2015 se reportó un 93.7 por ciento."La ENVIPE 2017 estima que los principales motivos que llevan a la población víctima de un delito a no denunciar son circunstancias atribuibles a la autoridad, tales como considerar la denuncia como pérdida de tiempo, con 33.1 por ciento, y la desconfianza en la autoridad con 16.5 por ciento", explicó el Inegi.