Sufren 800 tienditas en zonas de rescate

Verónica Gascón

Hora de publicación: 00:00 hrs.

Alrededor de 800 pequeños comercios aledaños a las zonas afectadas por el sismo del pasado 19 de septiembre tienen afectaciones económicas, señaló Ada Irma Cruz, titular de Canacope Ciudad de México."Son aproximadamente 800 empresas afectadas, las cuales están alrededor de los lugares de los siniestros. Hay empresas que han tenido pérdidas de 100 por ciento no por el siniestro en sí, sino porque no hay paso a la zona. Estructuralmente casi ninguna sufrió daños, más bien las pérdidas son económicas", dijo Cruz.Se tratan de misceláneas, tlapalerías y pollerías.Desde su punto de vista, la reconstrucción de las zonas y la reactivación de las ventas llevarán varios meses."Esto para el pequeño comercio significan pérdidas muy grandes porque son negocios familiares que se ven afectados en su bolsillo diario, porque todas las empresas pequeñitas son de sobrevivencia, y los hemos estado aconsejando para localizar algunos otros lugares donde puedan vender su mercancía", comentó Ada Irma Cruz.El sector del comercio en pequeño señaló que a consecuencia del sismo se presentaron compras generalizadas de baterías, lamparas, agua, medicinas, botiquines y productos enlatados.Según un monitoreo de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, más de 95 por ciento de los comercios se encuentra operando en la Capital del País.En un primer polígono, (Cuauhtémoc y Benito Juárez) se tienen registradas 12 mil 275 unidades económicas, 95 por ciento opera sin problemas.En otro polígono (Coyoacán y Tlalpan) hay 12 mil 727 comercios, 90 por ciento sin problemas.En tanto que en Xochimilco y Milpa Alta existen 4 mil 50 unidades y 94 por ciento no presentaron afectaciones.