Pegaría EU a derechos de autor en TLC

NEGOCIOS / Staff

Hora de publicación: 11:13 hrs.

Estados Unidos abordó el tema de los derechos de autor en las conversaciones del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLC) que podría erosionar la protección de las compañías de internet contra el contenido pirateado, según los grupos de cabildeo y asesores del Congreso familiarizados con las negociaciones, publicó el diario The Wall Street Journal.En la última ronda de conversaciones que se celebra en Ottawa para reformar el TLC, los negociadores de Estados Unidos introdujeron formalmente un lenguaje que no incluía algunas de las salvaguardias establecidas que protegen el sitio web de Alphabet Inc. y otros proveedores de servicios de responsabilidad sobre el contenido pirateado publicado por los usuarios, dijo al diario un cabildero de la industria tecnológica.Un funcionario estadounidense señaló que la Administración Trump aún no ha terminado sus propuestas de propiedad intelectual y agregará más lenguaje en el futuro.Pero la omisión de esta semana de lenguaje "seguro" favorecido por las empresas de internet está agregando preocupaciones a las compañías de tecnología de que la administración está cambiando la ley de copyright altamente sensible a los estudios de Hollywood, la industria discográfica y los propietarios de propiedad intelectual, de acuerdo con personas que siguen las pláticas comerciales."Profundamente preocupados de que la Administración Trump está usando el NAFTA 2.0 para afectar a internet como una plataforma para el diálogo, la innovación y empleos en Estados Unidos", dijo en un tuit el Senador por Oregon, Ron Wyden, demócrata que supervisa las negociaciones.Asesores del Congreso familiarizados con las conversaciones del TLC dicen que el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, está deseoso de impulsar las disposiciones de propiedad intelectual en el TLC, potencialmente a expensas de empresas de internet y proveedores de servicios de banda ancha."Los acuerdos de libre comercio del pasado han promovido uniformemente las leyes de Estados Unidos para que toda la economía estadounidense gane", dijo Noah Theran, portavoz de Internet Association, un grupo comercial que incluye Alphabet y otras grandes compañías online.El señor Lighthizer "no debería acoger a Hollywood y contentarse con las negociaciones del Nafta, socavando la voluntad del Congreso".Las compañías de internet están preocupadas de que la Administración Trump podría estar usando el TLC como una forma de puerta trasera para cambiar la ley de derechos de autor en Estados Unidos.El Senador Orrin Hatch, republicano de Utah y presidente del comité sobre acuerdos comerciales, declaró que espera que un TLC renegociado establecerá un modelo de propiedad intelectual para futuros tratados de libre comercio.Por otra parte, los actores y músicos están ansiosos por defender su contenido y quieren que sea más fácil remover el material pirateado en línea. "Por supuesto que sería bienvenido", dijo Barton Herbison, director de la Nashville Songwriters Association International, cuando se le preguntó sobre un posible cambio hacia los propietarios de propiedad intelectual.