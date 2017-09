Costará 13 mmdp reconstruir escuelas

Érika Hernández

Hora de publicación: 13:01 hrs.

El Secretario de Educación, Aurelio Nuño, advirtió que la reconstrucción o reparación de 12 mil 932 escuelas costará más de 13 mil millones de pesos.Afirmó que los seguros con los que cuentan los centros educativos y el fondo creado por el Gobierno no serán suficientes para hacerle frente a ese gasto.Por ello, Nuño llamó al sector privado a donar recursos para completar, lo antes posible, dicha tarea.De las más 12 mil escuelas afectadas en al menos 6 entidades, 577 son planteles que tendrán que reconstruirse en su totalidad, mientras que otros mil tienen daños parciales y 10 mil afectaciones menores.Insistió en que la seguridad de los niños y la tranquilidad de los padres son la principal meta, por ello no regresarán a clases aquellas escuelas que no cuenten con su diagnóstico de institución segura.Estos documentos, reiteró, los están emitiendo personal calificado, tanto de Protección Civil como peritos acreditados en la materia."Será un proceso lento, nos llevará entre dos y tres semanas y será conforme marca la ley y pedimos la comprensión de todos", indicó.Informó están recibiendo peticiones de más escuelas privadas, sin embargo, dijo, tan sólo el proceso de registro lleva tres días, por lo que pidió serenidad."La magnitud de los daños y el costeo que tienen es alto, le estamos haciendo frente, pero cualquier apoyo será bienvenido", demandó durante la mesa de evaluación por los sismos, en la cual participan Gobernadores y empresarios.Hasta el momento, detalló, más de 73 mil escuelas ya fueron revisadas.