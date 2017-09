Pierde UNAM control de centro de acopio

Iris Velázquez

Hora de publicación: 15:32 hrs.

El centro de acopio del Estadio Olímpico Universitario, que hasta ayer estaba a cargo de la UNAM, fue tomado por presuntos alumnos.La Universidad Nacional Autónoma de México informó que durante la noche de ayer un grupo de personas se sumó a las labores de acopio y clasificación que decenas de voluntarios realizaban desde días atrás.Horas después, señaló, ese grupo simuló llevar a cabo una asamblea en el interior del estadio y, luego, pidió al personal de las direcciones de Atención a la Comunidad y de Servicios Generales y Movilidad que abandonara el recinto.El argumento fue la falta de transparencia en el destino de la ayuda.Un presunto alumno de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales indicó que estaban inconformes con que lo donado fuera enviado a través del Ejército y que iban a asegurarse que los víveres llegaran de "mano a mano"."Sabemos que en el Ejército emerge de la cúpula de un poder que busca fines políticos, que no podemos confiar en el Ejército. Se van a armar brigadas con gente que nos garantice que llega la ayuda", dijo un joven que no dio su nombre.La UNAM detalló que en este centro de acopio se recibieron hasta el 26 de septiembre cerca de 900 toneladas de ayuda para los damnificados de los sismos del 7 y 19 de septiembre.Subrayó que los víveres se recolectaron y clasificaron con transparencia y se canalizaron a las poblaciones más necesitadas de Morelos, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Estado de México y a 23 sitios de la Ciudad de México durante la semana del 20 al 26 de septiembre.La casa de estudios agradeció a la sociedad, profesores, alumnos y trabajadores universitarios que participaron en esta labor y se deslindó del destino de los productos donados a partir de hoy."Elementos del Cuerpo de Protección Civil de la Universidad permanece en el inmueble, pero las tareas de acopio, clasificación y distribución se han visto afectadas", refiere."Es por esta razón que la Universidad no está en condiciones de supervisar, a partir de ahora, el destino que tengan los bienes y suministros provenientes de la sociedad".