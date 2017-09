Posponen elecciones en Cesjal

Adriana Leyva

Hora de publicación: 16:04 hrs.

El Consejo Económico y Social de Jalisco (Cesjal) tendrá que esperar para tener un nuevo presidente.Tras la salida de Enrique Michel, se fijó el 28 de septiembre para tener elecciones y designar a un nuevo presidente, sin embargo éstas se pospusieron.Entre las razones para posponer las elecciones para sustituir al presidente interino Andrés Ramos Cano, está el hecho de que se priorizó el avance de la renovación que se le quiere dar al Cesjal para que sus recomendaciones y observaciones sean acatadas.Daniel Curiel, miembro del consejo del Cesjal y coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ) explicó que el tema va avanzando en el congreso y se prevé una respuesta positiva para fortalecer al organismo.Y es que aunque cada recomendación del Cesjal ha costado alrededor de 1.2 millones de pesos, las instituciones públicas que los reciben no están obligados a acatarlos por lo que el organismo solo puede contar con la buena fe de que les harán caso.Aunque se ha buscado desde hace tiempo el que el Cesjal tenga 'dientes' fue luego de la salida de Michel como presidente que se retomó el tema en el Congreso.Michel salió por la polémica que generó con sus aspiraciones políticas, ya se se perfilaba se lanzaría como candidato de Morena para la gubernatura estatal, sin embargo la semana pasada declaró que por motivos personales ya no estaría en la terna.Previo a la salida de Michel y por considerar que el organismo no tenía impacto, Coparmex, Comce, el CAJ y la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos (UCMA) decidieran dejar el organismo, aunque este último pidió le regresaran la silla.