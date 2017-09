Piden material médico para estados

Para llevar insumos médicos a Puebla y Morelos, estados afectados por el sismo del 19 de septiembre, el Hospital Juárez de México recaba material de curación y medicamentos.De acuerdo con la encargada del centro de acopio de ese hospital, quien prefirió omitir su nombre, dichas entidades son las que más requieren insumos médicos tras el temblor de magnitud 7.1."Estamos pidiendo, más que nada, medicamentos, material de curación y, pues sí, víveres", señaló.Sin embargo, dijo no saber si la necesidad de insumos médicos se debe a un desabasto en Puebla y Morelos.Explicó que, ante la urgencia de atención sanitaria, hay brigadas de médicos atendiendo en carpas, ya que no se les permite el acceso a los hospitales de esas entidades."La mayoría está en carpas, los doctores dando consultas, entonces, a ellos se les deja el material para que puedan seguir trabajando", indicó.La semana pasada, la Secretaría de Salud de Morelos informó que 33 clínicas permanecían cerradas temporalmente debido a que registraron daños durante el sismo.Mientras que Puebla es la entidad que más afectaciones registra en su infraestructura médica, con 20 centros de salud y 17 hospitales dañados, según informó el Presidente Enrique Peña.El centro de acopio del Hospital Juárez de México solicita tubos endotraqueales de 7, 7.5 y 8; vendas de diversos tamaños y de yeso; analgésicos como ibuprofeno, ketorolaco, paracetamol, naproxeno y diclofenaco; agua oxigenada, isodine y alcohol.También solicitan batas desechables, normogotero, toallas alcoholadas, catéter corto, en especial número 18; guantes, conector libre de aguja de dos vías, cubrebocas, gasas y gel antibacterial."Igualmente material para lavar, sobre todo, cloro, escobas", agregó.El centro de acopio recibirá el material y víveres hasta el viernes 29 de septiembre y, después, una brigada viajará a Puebla y Morelos a entregar los productos en mano propia, afirmó.Por otro lado, el Hospital Juárez de México opera con normalidad después del sismo del 19 de septiembre, tras una revisión a su estructura hospitalaria realizada por personal calificado del propio nosocomio, por la coordinación de estudiantes de la Facultad de Arquitectura e Ingeniería de la UNAM y por la delegación de Ingeniería de la Embajada de Israel.El hospital fue revisado también por el Consejo de Protección Civil del Programa Hospital Seguro Frente a Desastres.Después de recibir el dictamen de que no hay riesgo, el Juárez de México reanudó sus labores este martes, prioriza la atención de urgencias y mantiene las consultas externas para pacientes programados.El hospital informó que cuenta con capacidad para atender a afectados por el sismo y, en un recorrido, REFORMA constató que el área de urgencias luce algo vacía y los pacientes que han llegado acuden por otras complicaciones de salud.