Tenemos que seguir unidos.- Albarrán

Juan Carlos García

Hora de publicación: 17:22 hrs.

Rubén Albarrán no cree en los políticos ni en su posible liderazgo ante una situación de emergencia como la que se vive estos días por los sismos de septiembre, pero sí cree en el poder de la sociedad y de su espíritu para mantenerse fuerte.En una conversación con reporteros, previo a la firma de autógrafos altruista que dará este miércoles en la tienda musical La Roma Records, el líder de Café Tacvba fue enfático al comentar que de la tragedia surge el espíritu de unión."Esta es la oportunidad de la humanidad, del ser humano, de unirnos, de continuar con lo que inició. Así como los millennials se mueven con sus gadgets y las mujeres toman el control, qué chido."Es la mejor repuesta, que los gadgets que deshumanizaban a la gente, ahora nos humanizaron y a la gente que pide que volvamos a la normalidad, yo digo que no, tenemos que seguir unidos, colaborar, estar juntos, podemos asociarnos, entre nosotros, ayudarnos", expresó Albarrán.El músico, compositor y productor se conmovió al mencionar lo mucho que le ha impresionado ver información oficial sobre edificios inservibles, victimas y heridos por el temblor del 19 de septiembre."El Gobierno es corrupción, no los necesitamos. Lo que necesitamos es seguir unidos. Hay que seguir creando, que siga la música, las bellas artes, que la gente siga escribiendo, que los artistas sigan creando porque así nos manifestamos".Aunque declinó dar detalles porque todavía no los ha concretado todos, adelantó que para el concierto del 23 de noviembre esperan donar un porcentaje a damnificados y sumar a varios colegas y amigos para que hagan intervenciones especiales."Ya que esté todo listo, seguro se los hago saber", comentó el artista que antes se ha hecho llamar Rita Cantalagua, Zizu y Antra y Cosme.Y alentó a sus seguidores a no dejarse vencer y a continuar ayudando, ya que considera que valdrá la pena que los mexicanos se unan por una causa que es necesaria."Es el sacrifico de todas esas personas que murieron en el terremoto, o el sacrificio de todas las personas que han muerto por la guerra contra las drogas, o de los animales que viven esa tortura en esas granjas. Todos esos sacrificios que valgan la pena, y así honramos lo que viene y nos transformamos, creemos, y nos hacemos uno y tenemos más clara la misión de entender por qué somos parte de la humanidad".Rubén lamentó que sus compañeros de banda no pudieran asistir, pero aseguró que los autógrafos y materiales de colección que consiguió para la subasta de este miércoles tendrán ganancias que se donarán íntegras a los damnificados.