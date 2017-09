Minimizan riesgo de recursos privados

Claudia Salazar y Mayolo López

Hora de publicación: 19:16 hrs.

El presidente de la Cámara de Diputados, el priista Jorge Carlos Ramírez Marín, minimizó los riesgos que pueda haber por el cambio del financiamiento público al privado para los partidos políticos.Aseguró que con el actual modelo, se corren los mismos riesgos de la filtración de recursos ilícitos en los partidos y en las campañas políticas."Creo que, incluso, sería mejor que se quedara así. Hay riesgos, claro que hay riesgos; pero, me parece a mí que son los mismos riesgos que hay ahora, nada más que esto permitiría una mejor fiscalización."Sobre todo tendríamos una política con más realismo, con verdades completas, los que tengan votos serán partidos políticos, los que tengan votos ganarán elecciones, los que tengan votos tendrán más seguidores, se mantendrán por sí mismos, no les costarán a los impuestos de los mexicanos, la política será menos cara para los mexicanos", aseguró el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara baja.Cuestionado sobre si se abre la puerta al financiamiento ilícito con la propuesta del PRI y del Frente Ciudadano por México de cancelar el presupuesto público a los partidos, Ramírez Marín negó tal cosa."No veo yo ninguna carta abierta en esto; sí, al contrario, hay una fiscalización más eficiente por parte del INE", aseguró."Hay sospechas serias de financiamiento ilícito y no contamos con los elementos que determinen si efectivamente lo están haciendo o no, porque la autoridad no se puede poner a investigar o porque no se llega a fondo".Insistió en que no habrá dinero de otra fuente que no sea la privada, de los propios militantes.En su opinión, lo que se necesita mejorar es la fiscalización a los partidos políticos por parte de la autoridad electoral."Con reglas muy específicas y claras, nos permitiría una fiscalización más eficiente", indicó.Ramírez Marín consideró positiva la propuesta del Frente Ciudadano por México de que la Unidad Técnica de Fiscalización del INE sea autónoma."Escuché por allá una propuesta muy interesante, y esta, por supuesto, son opiniones a título personal, pero a mí me pareció muy interesante la idea de una fiscalización independiente en el propio INE", comentó el presidente de la Cámara, quien ha sido representante del PRI ante el Instituto Nacional Electoral.Indicó que se tienen que mejorar las tareas de fiscalización, luego de lo que se vivió en los dictámenes de gastos de campaña de las elecciones del 4 de junio en Coahuila, Estado de México y Nayarit."Son solamente tres elecciones, nos llama la atención de lo que va a ser una fiscalización del 80 por ciento de los cargos de elección popular, como va a ocurrir en 2018, y todos van a tener el mismo centro de fiscalización", aseguró."Entonces, yo creo que sí hay que reforzar las tareas de fiscalización del INE".También dijo que es buena la propuesta que planteó el coordinador de los diputados del PAN, Marko Cortés, de eliminar el gasto en artículos de promoción."Creo que hacer campañas más limpias, con menos gastos es absolutamente posible. Privilegiemos los debates más que los spots, es una propuesta que también vale mucho la pena", citó sobre el planteamiento del Frente Ciudadano por México.