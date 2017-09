Busca INE donar 5% de sueldos para afectados

Héctor Gutiérrez

Hora de publicación: 19:18 hrs.

Los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) buscan reducirse su sueldo en un 5 por ciento para apoyar a los trabajadores del organismo que hayan resultado damnificados por los sismos de las últimas semanas.En un proyecto de acuerdo, propuesto por el consejero José Roberto Ruiz Saldaña, se establece que la Secretaría Ejecutiva realizará un censo sobre el personal del INE afectado por los temblores del 7 y 19 de septiembre.Después se deberá realizar un estudio en el que se determine la cantidad de recursos que se necesitarán para reparar o reconstruir la vivienda de los trabajadores, indica el documento.Una vez elaborado el estudio, señala el proyecto que será sometido a votación este viernes por el Consejo General del INE, se buscará una reducción salarial temporal de los consejeros, directivos y todos los funcionarios del organismo que ganen más de 50 mil pesos mensuales, con el objetivo de cubrir dichos gastos.En el caso de los once consejeros se propone una disminución del 5 por ciento de su "compensación garantizada", que es de 213 mil 600 pesos brutos mensuales. Por lo tanto, cada uno de ellos aportaría 10 mil 680 pesos al mes para apoyar al personal damnificado del INE.Edmundo Jacobo, secretario ejecutivo, también tendrá una reducción del 5 por ciento de su "compensación garantizada", la cual es de 190 mil 846 pesos brutos mensuales.Los directores ejecutivos y titulares de unidades técnicas del INE tendrían un recorte del 2.5 por ciento de su "compensación garantizada", cuyo monto oscila entre los 163 mil a los 193 mil pesos.En el caso del personal de mando medio y con sueldos superiores a los 50 mil pesos, el descuento salarial será del 1 por ciento.El dinero generado por estas reducciones, detalla el proyecto, se utilizará exclusivamente para apoyar al personal del INE damnificado por los sismos."Lo anterior permitirá que, de una forma que no sea desmesurada, los trabajadores y trabajadoras de este Instituto que mayores percepciones reciben, contribuyan de forma temporal y proporcional a la atención de este desastre natural, en beneficio de los compañeros y compañeras que lamentablemente se han visto afectados en sus condiciones mínimas para vivir de forma decorosa, ocasionado por el desastre natural", precisa el documento, en poder de REFORMA."El carácter temporal de la reducción atiende a que su objetivo único y exclusivo es la atención de esa problemática, por lo que el recurso no podrá ser utilizado para otros fines, y dicha reducción durará el tiempo que resulte necesario para cubrir la cuantía total arrojada por el estudio de determinación de necesidades".En enero pasado, en el contexto del enojo social causado por el gasolinazo, los consejeros y altos funcionarios del INE se redujeron el sueldo en un 10 por ciento, lo que fue impugnado por el consejero Benito Nacif.