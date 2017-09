Construyen edificio... ¡sobre una casa!

Bajo los escombros de los edificios colapsados empieza a emerger la corrupción.El edificio de Bretaña 90, que se vino abajo y cuya constructora fue demandada penalmente, era una casa de tres niveles de al menos 50 años de antigüedad sobre la que levantaron dos pisos más, renovaron la fachada e hicieron pasar como nuevo.De acuerdo con vecinos de la Colonia Zacahuitzco, la remodelación del inmueble y la construcción de los dos niveles comenzó en febrero pasado y para agosto ya estaban en renta los departamentos con una mensualidad de entre 8 mil y 10 mil pesos.El día del sismo, una lona grande y banderolas promocionales anunciaban las viviendas disponibles y en el lugar se encontraban el portero, la agente de ventas y la auxiliar de limpieza, quien no pudo salir y perdió la vida.Recientemente, el edificio fue comprado por la empresa Dijon, S. A. P. I. de C. V., responsable de la edificación de los dos pisos extras sin reforzar la estructura original de tabique rojo, la cual tenía más de medio siglo.El martes, el Delegado de Benito Juárez, Christian von Roehrich, aseguró que la obra nunca dio de alta ningún trámite, por lo que carecía de cualquier autorización; también reconoció que fallaron al no detectarla y proceder contra ella."La culpa no es de la naturaleza, sino de la constructora que hizo un edificio sobre los cimientos de una casa (...) La responsabilidad es también de las autoridades que lo permitieron", señaló Anaís Abreu, vecina del lugar y voluntaria en el levantamiento de escombros.Además de ilegal, la adaptación de una casa en un edificio en Bretaña 90 se hizo de forma exprés. Los vecinos no tienen duda de que sólo pudo ocurrir con corrupción de por medio."Yo he vivido toda mi vida aquí y ese (el edificio) siempre fue una casa hasta este año. Fue en febrero cuando construyeron más pisos y sin permiso"."Terminaron muy rápido los departamentos y los pusieron en renta", relata María Catalina Castro, quien vive en Irolo 102, otra calle de la Colonia Zacahuitzco.Los residentes no pueden precisar cuándo fue que se construyeron los primeros dos pisos adicionales, pero de acuerdo a las fotografías se aprecia que también lucían ya desgastados.Durante algún tiempo el inmueble estuvo desocupado y en venta por 9 millones 700 mil pesos, hasta que fue adquirido por la constructora Dijon, a la fecha inubicable ya que no solicitó permiso alguno.Sin embargo, pudo levantar dos niveles más y remodelar la fachada.Dado que estaban por ocuparse, el 19 de septiembre se encontraban en el lugar sólo la vendedora, el portero y la auxiliar de limpieza, de 19 años, quien no alcanzó a salir y quedó al fondo de los escombros y perdió la vida.De acuerdo con arquitectos que visitaron la zona del derrumbe, los cimientos del edificio de seis niveles eran de mampostería y antiguos, pues correspondían a la construcción original.Si pretendían mantener la estructura original, aseguraron, era necesario hacer estudios para saber si todavía podían soportar el nuevo peso y, necesariamente, reforzarlos... lo que no ocurrió."Esto fue una suma de malas decisiones, los propietarios querían ganar dinero y yo creo que hubo autoridades que se prestaron porque esto no pudo haber pasado sin el visto bueno", resume Hilda Belem Ortiz, vecina y una de las voluntarias en el rescate del cuerpo."La corrupción cuesta vidas, ahora éste es el precio, hay una madre que ya no llegó a su casa y hay unos hijos, uno creo está de brazos, que ya no la tienen".