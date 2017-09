Citan por 'Rusiagate' a FB, TW y Google

REFORMA / Redacción

Hora de publicación: 19:33 hrs.

El Comité de Inteligencia del Senado emitió una solicitud para que Facebook, Twitter y Google rindan su declaración sobre cómo medios extranjeros pudieron usar las redes sociales para interferir el proceso electoral de 2016, informó The Hill.La comparecencia de los ejecutivos de las redes sociales está contemplada para realizarse el 1 de noviembre, de acuerdo con un funcionario que pidió no ser identificado.Aunque en Facebook confirmaron la recepción del requerimiento, los ejecutivos no han manifestado si aceptan acudir a la cita.Ante los cuestionamientos sobre el tema, Richard Burr, líder del Comité, se negó a dar mayores detalles sobre la audiencia al afirmar que la próxima semana se tenía contemplado un encuentro con los medios de comunicación para informar sobre el tema.Blurr no consideró necesaria la presentación de altos ejecutivos como Mark Zuckerberg en la audiencia programada."Creo que es más importante contar con la persona que sea capaz de hablar de los aspectos técnicos que se necesitan para identificar el dinero extranjero que puede entrar y los procedimientos, si los hay, que deben ser contemplados en la ley para asegurar que las elecciones no sean intervenidas por entidades extranjeras ", señaló el senador por Carolina del Norte.El demócrata Mark Warner, miembro del Comité, se comprometió desde agosto a convocar una audiencia sobre el tema, después de que Facebook revelara la compra de anuncios políticos desde Rusia por 100 mil dólares durante las elecciones presidenciales de 2016."Esto es la punta del 'iceberg' (...) va a haber, creo, mucho más", afirmó Warmer.Recientemente, Facebook informó la próxima entrega de información relacionada con 3 mil anuncios políticos vinculados con Moscú al Congreso.