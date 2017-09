Achacan a sismo cambios en domo del Popo

Rolando Herrera

Hora de publicación: 19:38 hrs.

Las exhalaciones que desde ayer ha tenido el volcán Popocatépetl podrían deberse a la sacudida que el temblor del 19 de septiembre provocó en el domo que se forma en el cráter, consideró Carlos Miguel Valdés, director del Centro Nacional de Prevención de Desastre (Cenapred)."Hemos visto que el volcán mantiene una actividad de creación y generación de domos para después volarlos, esta condición ya se estaba presentando y simplemente lo que podríamos pensar es que la actividad sísmica del 19 de septiembre agitó un poco más al volcán y provoca que esta actividad se presente ahora y no, por ejemplo, dentro de un mes", señaló en un video subido a la página del Cenapred.Sin embargo, el funcionario recalcó que esta actividad es la que comúnmente tiene el volcán, por lo que el semáforo se mantiene en fase amarilla, es decir, que no hay necesidad de evacuar a las poblaciones aledañas."Está en los parámetros conocidos, debemos de saber cómo actuar ante las actividades volcánicas, principalmente la caída de ceniza."Debemos protegernos la nariz con un cubreboca, el evitar el que los niños y los adultos estén expuestos a la caída de ceniza, porque hay una tendencia a limpiarse los ojos, y aunque la ceniza no es tóxica, sí es abrasiva; si nos limpiamos los ojos con la ceniza nos podemos lastimar la córnea", advirtió.En un comunicado, el Cenapred aseguró que la actividad volcánica no está relacionada con el sismo, esto, ante rumores difundido a través de redes sociales de una posible erupción."La actividad presentada en el volcán no tiene una relación directa con el sismo de magnitud 7.1, registrado el 19 de septiembre con epicentro en el estado de Puebla", sostiene.De acuerdo con el último reporte, de las 18:00 horas, en el que informa que de ayer a hoy el Popocatépetl ha emitido 25 exhalaciones, así como fragmentos incandescentes, que se precipitaron en el cráter y a distancias de hasta un kilómetro sobre las laderas del volcán.La emisión de ceniza, detalló, se propagó en dirección oeste y con altura entre 1 y 1.5 kilómetros, registrando caída en los poblados de Ecatzingo y Atlautla en el Estado de México, y en Atlatlahuacán, Ocuituco, Oaxtepec, Jiutepec y Yautepec, en Morelos.