Piden que UNAM retome control de acopio

Iris Velázquez

Hora de publicación: 19:59 hrs.

Aunque algunos presuntos alumnos tomaron el centro de acopio instalado en Ciudad Universitaria, estudiantes y voluntarios lo recuperaron y piden regrese la gestión de autoridades de la UNAM.En un comunicado de prensa, la Universidad Nacional Autónoma de México se deslindó de la supervisión de lo donado y compilado en el Estadio Olímpico Universitario.La noche de ayer, indicó la UNAM, se celebró una asamblea al interior del estadio y determinó la salida del personal administrativo de la máxima casa de estudios, argumentando falta de transparencia."La Universidad no está en condiciones de supervisar, a partir de ahora, el destino que tengan los bienes y suministros provenientes de la sociedad", expuso.Sin embargo, a lo largo de este día, voluntarios y organizadores -quienes dicen haber estado de manera constante desde el 20 de septiembre- retomaron las actividades, pidiendo a los inconformes no entorpecer esta labor altruista."Nosotros no nos hemos despegado de aquí, con lluvias, a veces sin dormir y no nos parece que un grupo de personas que ni los estudiantes, ni las autoridades ubican se estén metiendo con una acción de tanto esfuerzo de nosotros y tanta ayuda de la gente", indicó Diego Luna, uno de los organizadores y estudiante que mostró su credencial de la UNAM.Las labores siguen en el centro de acopio de la UNAM, donde hasta el día de ayer se recibieron más de 892 toneladas de ayuda.Estudiantes y voluntarios continúan seleccionando, borrando códigos de barras y escribiendo mensajes en los víveres que enviarán a damnificados con estampas que tienen impreso el escudo de la UNAM y piden a representantes de la Universidad regresar a la gestión."Necesitamos el respaldo de la universidad a la que pertenecemos", refiere Mauricio López, quien se ha encargado de preparar los alimentos a las decenas de voluntarios que colaboran en este centro.En Ciudad Universitaria se convocó a una asamblea a las 20:00 horas en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, donde será tocado este tema.Empero, estudiantes y voluntarios aseveran que no permitirán que "la grilla" interfiera con sus labores de ayuda.