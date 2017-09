Alega constructora infortunado siniestro

Selene Velasco

Para la constructora Canada Building Group, el colapso del edificio nuevo en Zapata 58, Colonia Portales, se debió a un "infortunado siniestro".Ese fue el argumento que utilizó en un correo electrónico para deslindarse de responsabilidad en el derrumbe de un tercio del inmueble estrenado a mediados del año pasado.Pese a que en el mensaje enviado a los condóminos la desarrolladora ofrece una dirección electrónica y un número de teléfono fijo para contactarla, algunos de los afectados indicaron no haber tenido respuesta directa.REFORMA llamó a la línea y nadie contestó.En su mail, la empresa explicó a los 23 propietarios que no otorgará pago alguno, debido a que el colapso fue ocasionado por un fenómeno geológico incontrolable."Este caso fortuito es un suceso frente al cual no se puede hacer nada ya que frente a fenómenos geológicos, humanamente no es previsible ver su futuro resultado. Por tal motivo, nos unimos a su dolor y a las pérdidas económicas que hayan sufrido por este temblor", se lee en el documento."Al momento de darles la posesión del departamento que nos compraron, ustedes se hicieron responsables vía contractual de la contratación de un seguro que consideren conveniente, que en evento futuro garantice el reembolso de los daños que en algún momento lleguen a sufrir, como en el presente caso acontece", añade.Los departamentos del edificio se vendían en más de 2 millones de pesos.Ahora, vecinos externan incertidumbre por la demanda que alistan y que ya es respaldada por el gobierno de la Delegación Benito Juárez.Óscar, uno de los inquilinos, observaba entre militares y al margen de cintas de precaución los escombros en que se convirtió el departamento que aún no terminaba de pagar."No obstante que la empresa no es responsable de tan infortunado siniestro, nos ponemos a sus órdenes para asesorarlos y proporcionarles la documentación legal que requieren y que nosotros tengamos en nuestro poder", señala el correo.