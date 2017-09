Pega falta de agua a 6 delegaciones

REFORMA/ Redacción

Hora de publicación: 21:15 hrs.

La falta de agua derivada de los daños causados por el sismo en acueductos afecta desde hace siete días a gran números de colonias en Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco, pero la escasez ya pega también en algunas de Coyoacán, Venustiano Carranza e Iztacalco, según denuncias de colonos en redes sociales."No tenemos agua en Retorno 16 de Genaro García #15 Col Jardín Balbuena podrían apoyarnos con una pipa", publicó @Milo_Hidalgo en Twitter.Otra delegación donde existen reportes de desabasto es Coyoacán, particularmente en la Colonia CTM Culhuacán."@SacmexCDMX señores es la 4a vez que reporto falta de agua en la Col. CTM Culhuacán V, Calle Tlahuicas entre Cahitas y Apaches #Urge", escribió @DanyDan0780.En la zona de Pantitlán, señalan que el agua no les llega desde la semana pasada."@C5_CDMX sabrán cuándo se regulará el sistema de agua para surtir a Pantitlán no tenemos agua desde la semana pasada y no llegan las pipas", expuso @Chuyito1979La situación es más crítica en Iztapalapa en donde hoy se registraron tres protestas en Constitución de Apatzingán, Calz. Ermita Iztapalapa y en la calle de Tulipanes para exigir que se restablezca el servicio.La situación ha provocado que habitantes de esa delegación hoy abrieran tomas de la red para abastecerse del líquido e incluso se ha registrado el robo a mano armada de pipas en la Colonia La Colmena.