Atacan a voluntarios que iban a Oaxaca

Arcelia Maya

Hora de publicación: 21:22 hrs.

La Arquidiócesis Primada de México denunció que ayer un grupo armado agredió en la carretera a voluntarios que se dirigían a brindar ayuda a los damnificados por los sismos en Oaxaca.A los agredidos los balearon, robaron y, además, violaron a una mujer.Se expuso que las víctimas católicas salieron de la Ciudad de México en tres camionetas con víveres que serían repartidos en Juchitán y Tehuantepec."Les quitaron sus teléfonos celulares y alrededor de 40 mil pesos que llevaban para hacer otras compras allá", se publicó en el Sistema Informativo de la Arquidiócesis de México (SIAME).Carlos Arvizu, administrador de la fundación católica Papa Francisco Pro Felicitas, expuso que dos de los voluntarios se encuentran hospitalizados: un porque una bala le perforó algunas arterias y el otro porque lo golpearon de manera brutal."Nuestra indignación es contra el Gobierno federal que no está protegiendo a las brigadas de ayuda. Ellos no están ayudando, no trabajan ni llevan víveres, ni el Presidente de la República ni los gobernadores de los estados", sostuvo."Se han limitado a llamar a la sociedad civil a que apoye y la sociedad ha respondido sobradamente aún sin el llamado, pero el trabajo que a ellos les toca, el de brindar seguridad a quienes ayudan, es prácticamente nulo".Agregó que están preocupados por otros grupos de voluntarios que salieron a repartir víveres al Estado de México y en comunidades afectadas de Xochimilco."Hago un enérgico llamado a las autoridades para que cumplan con su tarea de garantizar seguridad y la ayuda no se detenga. Deberíamos estar preocupados por las consecuencias del terremoto y no por la vida de los voluntarios que ayudan a las personas damnificadas", dijo.En tanto, la Arquidiócesis de Antequera Oaxaca, afirmó que por el momento no tienen información del ataque contra un grupo de voluntarios católicos.