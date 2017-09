Kingsman 2: Poco brillante

Adriana Fernández

¡KINGSMAN: EL CÍRCULO DORADO! Dirige: Matthew Vaughn. Actúan: Taron Egerton, Julianne Moore y Mark Strong. Duración: 141 min.

Estados Unidos se precia de ser la tierra de la abundancia pululan los cochezotes, las mansiones y hasta en los paquetes de comida rápida, puedes pedir, todo, tamaño extra grande: papas, refresco y hamburguesa triple. Más es mejor, ¿qué no?Veamos si esta premisa aplica para, que estrena hoy.Eggsy ( Taron Egerton ), aquel chico de los barrios bajos londinenses, es ahora todo un espía y un bien vestido dandy. Pero al salir de la icónica tienda de los sastres Kingsman -fachada del servicio secreto para el que trabaja- es atacado.Eggsy, aka Galahad, se dará cuenta que, no sólo el veterano sistema de inteligencia peligra, sino que el mundo entero está a merced de un enemigo muy poderoso.La segunda parte de la muy aplaudida cinta del 2015, es consecuencia -o más bien, víctima- de su éxito. Y es que en esta secuela, el derroche de dinero, locaciones y explosiones, es notorio.Para darnos una muestra de su rango internacional, la trama nos lleva de Londres, a Kentucky, a Glastonbury, a los Alpes italianos y hasta a la selva camboyana, por qué no. Todo cabe en un jarrito hollywoodense, sabiéndolo acomodar.El problema, es que eso hace que la historia dé bandazos absurdos, queriendo abarcar mucho para darles líneas a todo su (eso sí) muy impresionante reparto: una ácida Julianne Moore, un Jeff Bridges socarrón y Channing Tatum , que demuestra su gran vis cómica. El talento actoral, es de lo mejor de esta película.Eso y varios buenos diálogos, otros tantos buenos one-liners y situaciones, que nos hacen morir verdaderamente, de risa; esos compensan, de alguna suerte, la confusión y los parches en el guión, que parece producto de una tormenta de ideas donde ninguna fue desechada.En suma, al darle el tratamiento hollywoodense de hacerlo todo a lo grande, la originalidad de la primera entrega, se diluye. Ésta tendrá El Círculo Dorado pero definitivamente, no es oro.