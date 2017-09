Piden alerta sísmica oficial en móviles

Alejandro González

Hora de publicación: 00:00 hrs.

México carece de una alerta sísmica oficial a través de la telefonía móvil.Lo que existe actualmente es un servicio privado de paga para smartphones, así como la alerta sísmica con altavoces en la Ciudad de México.Sin embargo, se está desaprovechando la gran penetración de smartphones en el País, según expertos.La penetración de líneas celulares en México, a junio de 2017, superó 85 por ciento, por lo que avisar a la población con mensajes, incluso Whatsapp, sería adecuado ya que hay personas que no escuchan las bocinas en las calles por no estar en lugares cercanos, explicó Radamés Camargo, gerente de análisis de The Competitive Intelligence Unit (The CIU).La consultora Telconomia señaló que en países como EU existen sistemas oficiales de alertas sobre distintos fenómenos meteorológicos en los que se da aviso a la población a través de mensajes de texto SMS, y que México bien podría comenzar a implementar.Entre las alternativas privadas que existen es la app SkyAlert, que tiene una red de sensores propios ubicados en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala, Morelos y Estado de México.La app cuesta 69 pesos al año para Android y 79 pesos anuales para iOS y permite configurar preferencias de alertas.