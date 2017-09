Desdeñaron falla en 5 Legislaturas

Claudia Salazar

Dictamen: urgente

Hora de publicación: 00:00 hrs.

Desde 2004, diputados federales de cinco Legislaturas tuvieron conocimiento del hundimiento que registraba el edificio H en San Lázaro.Tras el sismo de magnitud 7.1, el inmueble que alberga 215 oficinas del PRI, el PAN y el PVEM fue catalogado como "inhabitable" debido a que en casi 15 años los legisladores no asignaron una partida especial para implementar las obras recomendadas por expertos, entre ellos de la UNAM.En cambio, durante este tiempo, optaron por destinar recursos millonarios para otros proyectos, algunos a través de adjudicaciones directas.Por ejemplo, prefirieron gastar 100 millones de pesos para adquirir un sistema de votación, 64 millones para cambiar fachadas y 24 millones para limpiar celosías.También gastaron 45 millones en elevadores, 72 millones en luminarias, 90 millones en cámaras de seguridad y, más recientemente, 40 millones en los festejos del aniversario de la Constitución.Además priorizaron el arrendamiento de vehículos, en dos contratos distintos por 57.4 millones de pesos y 35.7 millones, en las dos últimas legislaturas, así como la remodelación constante de oficinas de diputados y administrativas.Al menos dos estudios de la UNAM advirtieron sobre la necesidad de revertir los hundimientos en San Lázaro.En el primer diagnóstico presentado en la 59 Legislatura (2003-2006) se recomendó realizar obras urgentes.Se sugirió un "movimiento" de los lodos del subsuelo para generar un equilibrio en edificios y determinar los niveles de agua en las celdas de cimentación.También se propuso medir las inclinaciones de las cuatro esquinas de cada edificio en centímetros y en porcentajes.Se recomendó localizar los lugares necesarios para nuevos pilotes de soporte, lo cual nunca se realizó.En otro estudio realizado en 2014, la UNAM reportó que los edificios H, F, A, B y D tenían hundimientos diferenciados.También señaló que el edificio E registraba una inclinación del lado poniente, y que los edificios G y C tenían levantamientos aparentes.En esa ocasión los especialistas señalaron que de 1980 al 2006 el hundimiento de San Lázaro había sido de 12 centímetros por año.De acuerdo con Ricardo Gutiérrez Rodríguez, director responsable de obra que realizó los peritajes en San Lázaro, con el sismo el edificio H registró un deslizamiento de 30 centímetros y eso hace que esté fuera de la norma."La norma nos pide centímetros, al momento de que existe un desplazamiento de más de 15 centímetros es riesgo. Cuando pasa de 30 centímetros se agudiza ese riesgo y el edificio pasó los 30 centímetros, por tal motivo requiere la no ocupación, la no operación", detalló el perito.Aunque el edificio no está en riesgo de caer, dijo, si es necesario realizar un programa de recuperación y enderezado del edificio.Los trabajos de renivelación del edificio llevarán de seis a nueve meses, por tanto, los 215 diputados afectados ya no regresarán a sus oficinas, porque cuando pueda concluir la obra, será el fin de la 63 Legislatura.