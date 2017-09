Ignoran a quién achacar daños a edificio

Guadalupe Fernández

Hora de publicación: 00:00 hrs.

Sin saber a quién responsabilizar de los daños en su edificio presuntamente mal construido, decenas de vecinos de la Delegación Benito Juárez han acudido con distintas autoridades para buscar cómo solucionar su situación u obtener apoyos para reconstrucción.Es el caso de los habitantes de Avenida Emiliano Zapata 252, en la Colonia Santa Cruz Atoyac, un condominio de 114 departamentos y dos locales, divididos en tres torres.Ya que la estructura habitacional cuenta con daños importantes, de acuerdo con los dictámenes realizados por Protección Civil, los residentes fueron desalojados.Del conjunto habitacional de 30 años de antigüedad, los vecinos ya no cuentan con los datos de la empresa constructora ni de los dueños originales, quienes podrían tener la responsabilidad legal por no realizar el edificio con materiales resistentes o bajo las normas postsismo de 1985."Este edificio lo inauguraron en el 88, entonces situaciones con la constructora ya no las podemos ver, ya ni sabemos con quién, está inhabitable en este momento (...) sinceramente yo no sé ni quién es (la constructora), yo vivo aquí hace 11 años, con el que me vendió, ya no tengo ni sus datos", dijo Carlos uno de los Colonos.Laura Méndez, una de las vecinas que tienen más tiempo en el lugar -16 años- y el administrador del edificio Juan Carlos Erdocia, son quienes realizan las gestiones con la delegación para tener apoyos de reconstrucción y que se realicen los dictamines periciales pertinentes.Mientras, el resto de los habitantes montan guardias para evitar la rapiña y se mantienen a la expectativa.