Pide MC a PRI negociación por emergencia

Claudia Salazar

Hora de publicación: 09:57 hrs.

El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, llamó al PRI a empezar una negociación seria de cómo se va a responder a la emergencia generada por los sismos porque, señaló, hasta el momento los partidos no han estado a la altura de las demandas de la sociedad.Reconoció que los diferentes instituto políticos están "montados en su macho" en cuanto a la presentación de sus propuestas, sin que hasta ahora haya acercamiento alguno para lograr un acuerdo inmediato y que dé resultados sobre los recursos que se destinarán para ayudar a los damnificados.Exhortó al PRI a dejar el teatro de las declaraciones mediáticas y empezar a discutir qué opciones hay, no sólo para eliminar el financiamiento público de los partidos, sino también para hacer un Instituto Nacional Electoral eficaz y austero, y discutir las opciones que ha planteado el Frente Ciudadano por México."Desde mi punto de vista, para empezar a avanzar y no nada más tener una acción política declarativa, sino una adecuada concertación, desde luego se tendrá que hablar con las dirigencias de todos los partidos políticos para estar en posibilidades de ubicar antes que nada el interés superior del País", dijo Delgado en entrevista."Porque el PRI lo sabe y lo sabe bien, que su propuesta de reforma en los términos en lo ha planteado no tendría el respaldo ni de sus aliados tradicionales, y, además, lo que ha planteado más allá de la espectacularidad mediática, no tendría consecuencias si no se acuerda con los grupos parlamentarios del Frente Ciudadano por México para hacer posible que transiten las reformas mediáticamente planteadas".Alertó que, sin un acercamiento real para la negociación, todas las propuestas corren el riesgo de quedarse publicadas en los periódicos, pero sin el ejercicio de aplicarlas a las necesidades de México."Ha llegado el momento de entender que hay que hacer un ejercicio de cambio. Si únicamente le quieren seguir dando importancia a lo que se declara a lo que se hace, nos vamos a quedar muy por debajo de lo que está esperando la sociedad", mencionó.El dirigente de MC señaló que la propuesta del PRI de eliminar los plurinominales y el financiamiento público se quedó corta a lo que la sociedad demanda del partido en el Gobierno.