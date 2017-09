Piden vecinos certeza en multifamiliar

Cientos de familias pernoctan en albergues mientras no se dictamina si los inmuebles que no colapsaron en el multifamiliar aún son seguros. Foto: Armando Vázquez

Selene Velasco

Vecinos del multifamiliar de Tlalpan exigieron certeza a autoridades sobre cómo se reconstruirá el edificio colapsado y saber el estado real de los otros nueve inmuebles en pie.Durante una conferencia de prensa, las personas que actualmente no pueden volver a sus viviendas y ahora duermen en albergues, la escuela Quino, el parque Álvaro Gálvez y casas de familiares, externaron su preocupación por no tener un compromiso escrito.Hasta que Protección Civil dictamine los niveles de riesgo, los cientos de familias desalojadas no volverán a sus viviendas, señaló Luis Romero, uno de los afectados.Además, pidieron que se reconstruya de manera global, sin dividir por créditos o reubicación en alguna otra zona.