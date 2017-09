Buscan ayuda externa para Morelos

Benito Jiménez/ Enviado

Prometen transparencia en reconstrucción

Hora de publicación: 10:13 hrs.

Para atender el colapso cultural causado por el sismo del pasado 19 de septiembre, el Gobierno de Morelos busca recursos internacionales para reconstruir o reparar edificaciones que son parte del patrimonio histórico de la humanidad.El Secretario de Gobierno estatal, Matías Quiroz, informó de esta iniciativa luego de una reunión con autoridades de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que visitarán zonas devastadas en la entidad."Se tuvo una reunión con la delegación de la ONU quien se acercado al gobierno del Estado a través del área de especialidad de servicios médicos, servicios de desastre, asistencia social y en el manejo oportunidad de cuado de los fondos de desastres", dijo en conferencia de prensa."El objetivo de la ONU es primero acreditar su presencia en el Estado, plantear al gobernador cuál es la cartilla de elementos que podrán estar asesorando al gobierno de Morelos y más tarde asistir a zonas siniestradas, particularmente Jojutla y otras zonas para que al final nos presentan sus conclusiones".Quiroz puntualizó que un tema importante para Morelos es recibir asistencia técnica y recursos para atender el patrimonio cultural."El Gobernador (Graco Ramírez) ha sido muy claro con ellos, pedirles la oportunidad de contar con asistencia a través de las agencias que ellos tienen en todo el mundo para recibir primero la asistencia técnica que nos permita atender todo el patrimonio cultural e histórico que tenemos en Morelos, conventos y casas datan del siglo16 y 17, unos más otros menos han salido afectados entonces se trata de buscar a través de esas agencias internacionales la posibilidad de poder acceder a recursos internacionales", abundó.Una segunda reunión que encabezó Quiroz fue con Alcaldes de la ruta de los conventos como Tlayacapan, Yautepec, Yecapixtla, Tlaltizapán, Tepalcingo, Tetela del Volcán, Zacualpan y Ocuituco."Tenemos una reunión con el INAH, precisamente para hacer la revisión de las afectaciones de los distintos inmuebles, en un primer plano puedo ofrecerles, en lo que corresponde a los conventos, de 25 conventos identificados tenemos 25 conventos dañados, forman parte de la ruta del patrimonio histórico de la humanidad, de 11 conventos identificados 11 conventos fueron dañados", lamentó.También reportó 10 haciendas dañadas de un total de 20 y 300 monumentos históricos de 400."De las ocho zonas arqueológicas cinco todas presentan daños; de hoteles, en esta oferta hotelera son 529 y se han detectado daños en 38 y seguimos avanzando en el censo", afirmó."De 46 balnearios hemos encontrado daños en 10; la recuperación no va a ser sencilla".A los Presidentes Municipales, comentó, se les está diciendo a la importancia de que transmitan a la población que mantengan la calma y esperen los dictámenes de los especialistas."Desafortunadamente hemos encontrado casas sobre todo construidas con adobe que forman parte del patrimonio urbano y nos dan identidad como estado, que sufrieron daños moderados y desgraciadamente en esta ansiedad que han tenido los pobladores ya han tirado paredones incluso han limpiado", reprochó."La recuperación va a ser lenta y gradual y se le pide a los pobladores no dañar sus casas".El Gobierno de Morelos garantizó que todos los apoyos y recursos donados para la reconstrucción de viviendas con daño leve o moderado serán entregados con transparencia.Incluso se proyecta que ese dinero no sea manejado por elGgobierno estatal sino por la sociedad civil, la cual vigile la aplicación de esos recursos.Tras la primera etapa del censo en 19 municipios, el lunes comenzará una segunda para completar 33 demarcaciones."No se dejen sorprender por gente abusiva que en esta campaña negra que se orquestó durante los últimos días empezó a pedir documentos e identificaciones, en algunos casos detectamos además hasta gen que se acreditaba como ingenieros sin serlo lo que generó circunstancias de desconfianza", alertó Quiroz.En la jornada de reuniones del miércoles, también se reportó una reunión en Zacatepec con empresas de la construcción que ofrecen maquinaria para utilizarla en la próxima semana en los municipios ya censados."Hay muchas dudas aún y una de ellas es qué va a hacer el gobierno del estado para reactivar la economía, ya se sentó el gabinete de reactivación económica, encabezado por el secretario de economía para explorar el impacto y la estrategia del gobierno del estado con el gobierno federal para recuperar la economía", confió el funcionario.