Da Infonavit apoyo para renta por sismos

David Penchyna, director general del Infonavit, dijo que los derechohabientes, activos laboralmente o no, podrán acceder a los recursos de su subcuenta de vivienda para movilidad habitacional. Foto: Archivo

Hora de actualización: 14:08 hrs.

Nallely Hernández

Hora de publicación: 12:17 hrs.

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) dará recursos para el pago de renta y facilitará el acceso al saldo de la subcuenta de vivienda para autoconstrucción y reparaciones, como parte de 10 medidas de apoyo para afectados por los sismos de septiembre.Para renta, los derechohabientes podrán disponer hasta de 3 mil y 5 mil pesos, dependiendo de la localidad donde se encuentren, refirió David Penchyna Grub, director general del Infonavit.Sin embargo, el producto aún está en proceso de consolidación.Los derechohabientes, activos laboralmente o no, podrán acceder a los recursos de su subcuenta de vivienda para movilidad habitacional.Además, podrán contar con un crédito revolvente que no rebase el 95 por ciento de los recursos de la subcuenta de vivienda para reparaciones.Entre otras de las medidas anunciadas está la opción de obtener un segundo crédito antes del plazo de seis meses reglamentario y la posibilidad de obtener un tercer préstamo.También se otorgará un apoyo para recuperación de enseres de 10 mil pesos adicionales a los que actualmente se otorgan en caso de siniestro.En entidades como Oaxaca, Chiapas y Morelos se facilitarán los préstamo para la autoconstrucción en terreno propio o ejidal, refirió Penchyna.Además, estará disponible un mecanismo para apoyo a pérdida total en vivienda vertical, como el caso de la CDMX, en donde los acreditados recibirán del Infonavit la liquidez equivalente a la parte de tierra de la que sean dueños.Asimismo, tras la contingencia, el titular del Infonavit acotó que todos los créditos precalificados se mantienen en ese estatus para consolidarse.Los recursos proceden de una reserva para fondear el paquete de medidas anunciado, sin afectar el rendimiento, detalló Penchyna.Puntualizó que estos beneficios anunciados sólo están disponibles para derechohabientes con créditos activos y al corriente en 11 entidades y estarán vigentes por seis meses.Destacó que se coordinarán con otras dependencias para no duplicar apoyos.