Demolerán oficinas centrales de SCT

Azucena Vásquez

Hora de publicación: 15:25 hrs.

El edificio central de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), ubicado en la Colonia Narvarte, sí será demolido, debido a los severos daños que sufrió por el sismo de la semana pasada."La intención propuesta ahorita es la de demoler el edificio. Bueno, en primer lugar, rescatar los murales porque son patrimonio de México; hay que rescatar los murales, derribar los edificios que tienen ya mucho tiempo."Estamos hablando de más de 50 años, y hacer entonces varias torres y concentrar todas las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones en ese polígono que es muy grande y muy generoso, pero que en este momento está dañado", dijo Fernando Gamboa, director general de Fomento y Administración Portuaria de la SCT tras su participación en un evento realizado en Mazatlán, Sinaloa.Apenas ayer el Oficial Mayor de la SCT, Rodrigo Ramírez, reconoció que era improbable que volvieran a operar en el Centro Nacional de la dependencia, aunque también dijo que desconocían el destino del mismo, pues esperarían el dictamen final que estará terminado en 20 días.Pese a ello, Gamboa sostuvo que todas las instalaciones del Centro Nacional de la dependencia sí serán derribadas."Te confieso que para mí fue una sorpresa el daño total de los edificios, no consideré que se hubieran afectado tanto, pero el problema es que cuando se ponen en riesgo la vida de los trabajadores necesariamente tienes que evacuar. Entonces hicieron una evaluación lo más rápido posible y la recomendación era demolerlo", expresó el director.Recordó que el edificio es antiguo, por lo que el reglamento de construcción era otro, razón por la cual seguramente muchos aspectos del inmueble no cumplían con lo que establece el actual, surgido tras el terremoto de 1985, que también dañó el lugar, pero no a tal punto que requiriera una demolición.Por otra parte, Gamboa aseguró que el edificio del área que él dirige, ubicado en Periférico, no sufrió daños por el sismo de magnitud 7.1 del 19 de septiembre pasado.Incluso, dijo, en dichas instalaciones han recibido a parte de los 2 mil 500 empleados que laboraban en el Centro Nacional de la SCT.