Presumen muerte de indocumentadas en Obrera

Zedryk Raziel

Y rechazan muerte de centroamericanas

Hora de publicación: 15:51 hrs.

Cinco de las siete personas extranjeras fallecidas en el derrumbe del edificio de fábricas de la Colonia Obrera tenían regularizada su condición migratoria en México y hasta contaban con la residencia permanente en el País, confirmó el Instituto Nacional de Migración (INM).Personal acreditado informó que el organismo tiene registro del ingreso legal y situación migratoria en regla de cuatro residentes originarios de China y uno más de Argentina.Precisó que las dos personas extranjeras aún no identificadas son dos mujeres, una de entre 23 y 25 años de edad, y otra de entre 38 y 40, presuntamente procedentes también de China."De confirmarse que son extranjeras, estarían en una situación (migratoria) administrativamente irregular en México", concedió la fuente, "no tenemos registro de su ingreso al País".Los cuatro residentes permanentes de origen chino que murieron en el derrumbe del inmueble ubicado en Simón Bolívar 168 son tres mujeres de 52, 33 y 23 años, así como un hombre de 40.El residente originario de Argentina fallecido, según la información del INM, es un hombre de 46 años, aunque la Cancillería de ese país ha señalado que el único connacional muerto en el sismo del pasado 19 de septiembre tiene 76 años.La Agencia Judía de Noticias identificó al hombre como Jaime Azkenazi y señaló que era propietario de una fábrica textil ubicada en el edificio colapsado.El personal del INM consultado descartó que entre las 21 personas fallecidas en el derrumbe haya mujeres centroamericanas con estancia irregular en el País, como se especuló en días posteriores al colapso por el temblor."No hay ningún elemento, no tenemos presunción, ni siquiera de las autoridades capitalinas, de que se hayan rescatado cientos o decenas o cuando menos más de 10 trabajadores que hayan estado en situación administrativamente irregular y que sean extranjeros", zanjó.A su vez, Berenice Valdez, coordinadora de políticas públicas del Instituto para las Mujeres en la Migración AC (Imumi), organización civil que ha dado seguimiento al caso del inmueble colapsado en Obrera, afirmó que no han hallado elementos que permitan presumir el fallecimiento de migrantes centroamericanas en situación irregular.Expuso que, tras el derrumbe, integrantes de la asociación entrevistaron a personal del Servicio Médico Forense (Semefo), que señaló que los cuerpos rescatados correspondían únicamente a mujeres asiáticas y mexicanas.Asimismo, agregó, los Cónsules de El Salvador, Honduras y Guatemala que ingresaron al área del desastre recibieron información de militares y rescatistas de Protección Civil de que no había "indicios" de personas centroamericanas fallecidas.Añadió que varias organizaciones civiles sostuvieron una reunión de trabajo con el titular de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, quien, a su vez, descartó la muerte de migrantes centroamericanas irregulares."Él comunicó que ya había estado en contacto con la Quinta Visitaduría, que atienda a personas migrantes, y que no tenían mayor información más que había personas migrantes asiáticas, que no tenían confirmado otras posibles personas extranjeras", sostuvo Valdez en entrevista.