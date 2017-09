No considera SCT demoler sede, por ahora

Azucena Vásquez

Hora de publicación: 17:13 hrs.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) aseguró que en este momento no está considerada la demolición del edificio sede.En un comunicado, Rodrigo Ramírez Reyes, Oficial Mayor de la dependencia, dijo que hasta que se conozca el dictamen sobre las condiciones del Centro Nacional SCT se determinarán las acciones a seguir en cuanto a la permanencia del inmueble.El dictamen estará listo en un plazo de 20 días hábiles, añadió Ramírez Reyes en el comunicado."Hasta los sismos del 19 y 23 de septiembre pasado laboraban ahí 2 mil 500 empleados, y en este momento no está considerada la demolición hasta que se conozca el dictamen", enfatizó la dependencia.Aseguró que actualmente se realizan los dictámenes técnicos estructurales que permitan determinar los daños y sus causas, y reiteró que la prioridad será siempre preservar la integridad física de los trabajadores.Además del dictamen que elabora la empresa DIRAC, se espera también el que lleva a cabo Protección Civil, detalló.Previo al comunicado, Fernando Gamboa, director general de Fomento y Administración Portuaria de la Secretaría, aseguró que el inmueble será derribado."La intención propuesta ahorita es la de demoler el edificio. Bueno, en primer lugar, rescatar los murales porque son patrimonio de México; hay que rescatar los murales, derribar los edificios, que tienen ya mucho tiempo."Estamos hablando de más de 50 años, y hacer entonces varias torres y concentrar todas las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones en ese polígono, que es muy grande y muy generoso, pero que en este momento está dañado", dijo tras su intervención en un evento realizado en Mazatlán, Sinaloa.En su comunicado, la SCT mencionó que entre los 10 mil bienes que hay en su sede central, se encuentran 15 murales de los autores José Chávez Morado, Juan O'Gorman, Arturo Estrada y Rosendo Soto, así como esculturas monumentales de los artistas Francisco Zúñiga y Rodrigo Arenas Betancourt, mismos que no presentan daños mayores.Los murales podrán ser rescatados con técnicas como la de "desprendimiento de murales", en la cual se separa la obra de la pared y permanece intacta para volver a montarse en otro sitio sin mayor daño.