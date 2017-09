Cruzan reclamos por gasto de partidos

Claudia Salazar

Hora de publicación: 17:57 hrs.

Los diputados usaron la tribuna del Pleno para intercambiar reclamos sobre el dinero para la reconstrucción y las propuestas de eliminar el financiamiento público a los partidos.La sesión se tensó cuando el coordinador del PVEM, Jesús Sesma, reprochó a su homólogo de MC, Clemente Castañeda, la tardanza para que los integrantes del Frente Ciudadano por México renuncien a sus prerrogativas del 2017.Momentos antes, Castañeda advirtió que el PRI podría utilizar la propuesta de eliminar el financiamiento público para evadir una reestructura en el gasto del Gobierno federal.Al presentar en tribuna la iniciativa del Frente sobre ese tema, el dirigente de MC acotó que el dinero para la emergencia por los sismos debe ser administrado por una instancia independiente."El Gobierno federal ya ha anunciado sus cálculos para la reconstrucción y desde el Frente Ciudadano por México le decimos al gobierno: primero, que estos recursos deben ser administrados por una instancia independiente como la que estamos proponiendo."Y segundo, que ojalá estas cifras no terminen siendo el pretexto para evitar una reingeniería mayor de la estructura del gasto público", sostuvo.Reclamó que el PRI en mayo pasado bloqueó deliberadamente la reforma sobre quitar el financiamiento público a partidos políticos, y después se contradijo y presentó una iniciativa en la materia."Exactamente, el mismo partido que apenas hace unos meses nos decía que no se podía hacer una reforma en materia electoral y este martes rectificó y presentó una iniciativa", remarcó.Durante la participación de Castañeda, diputados del PAN, PRD y MC mostraron carteles con mensajes de Twitter de personajes como Enrique Krauze, Miguel Pulido y Sergio Aguayo, quienes exigen la devolución del dinero de los partidos y la reducción de la propaganda gubernamental para aumentar el fondo de reconstrucción.Los priistas aprovecharon la presentación de la iniciativa del Frente Ciudadano de México para convocar a una conferencia al mismo tiempo.Tras la participación de Castañeda, Sesma presentó la propuesta del PVEM para eliminar las prerrogativas de los partidos."Me referiré a mi amigo Clemente, quien hace prácticamente un año y medio, si no es que dos, anunció que su bancada iba a renunciar a lo que eran los servicios médicos o al seguro médico de que esta legislatura les da."¿No es incongruente que haya renunciado a un seguro médico -esta bancada- y no renuncie a las prerrogativas de los partidos políticos ante los damnificados que hoy estamos viendo en nuestro País? ¿No es incongruente? ¿No es incongruente que digamos y que propongamos aquí, todos, absolutamente todos, el cero por ciento en dinero a los partidos políticos en el 2018 y no podamos estar discutiéndolo en comisiones conforme estamos ahorita?Acusó al Frente Ciudadano por México de utilizar el dinero público en fotografías para los periódicos cuando lo podrían donar a los damnificados.También criticó que se mostraran en la sesión las cartulinas con los mensajes."¿Está bien visto ante la ciudadanía es que sigamos sin ponernos de acuerdo? Créanmelo, las elecciones son una cosa, pero no es posible tener un doble discurso, no es posible ponerse, no sé cuántos tengan el membrete, 180 diputados con cartulinas y que no puedan donarlo".La perredista Cristina Gaytán se levantó de su curul y preguntó ante Sesma cuánto habían pagado por desplegados en la prensa donde se presume el monto de dinero al que renunciaron el PRI y PVEM para la reconstrucción y se cuestiona al Frente por qué aún no lo ha hecho."¿Cuánto pagaron por eso? ¿Cuánto pagó el PRI?", gritó Gaytán.Sesma continuó con su intervención sin hacer caso a la legisladora."¿Dónde está la prerrogativa de Acción Nacional para los damnificados? ¿Dónde está la prerrogativa de Movimiento Ciudadano para los damnificados? ¿Dónde está el dinero de la prerrogativa del partido político del PRD para los damnificados?", reclamó Sesma, a quien llamaron al orden.