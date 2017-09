Rechazan reubicación en multifamiliar

Arcelia Maya

Hora de publicación: 18:03 hrs.

La Asamblea de Vecinos del Multifamiliar Tlalpan, donde un edificio colapsó y otros se encuentran dañados por el sismo del pasado 19 de septiembre, aseguraron que no permitirán ser reubicados y el terreno no está en negociación."Estamos decididos a defender nuestros espacios", dijo en conferencia de prensa Marisol Arriaga, quien vivía en el Edificio 3 Letra C.La afectada reprochó que no han recibido información oficial del Gobierno delegacional, local o federal sobre el plan de reconstrucción de la Ciudad que propuso el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera."Hasta el momento no hay servidores públicos que se hayan acercado para explicarnos los alcances de esta estrategia, la procedencia de los recursos con los que será aplicada, ni los compromisos que pudiera generar el acceso a la ayuda gubernamental", expuso al leer un comunicado.Agregó que su prioridad con las autoridades es contar con canales de comunicación eficientes para la atención de las personas que perdieron a sus familiares y su patrimonio.Así como a quienes no pueden ingresar a sus departamentos y a los locales comerciales.La víctima aseguró que antes del sismo tenían un techo para vivir y, ahora, tienen una deuda que pagar."Solicitamos que una comisión de los gobiernos federal y local, con funcionarios de alto nivel y capacidad de decisión, que sean siempre los mismos, mantenga diálogo permanente con la Asamblea de Vecinos del Multifamiliar Tlalpan."Para exponerles las acciones de reconstrucción, así como para la coordinación de las tareas aún pendientes en nuestra unidad habitacional, como los apoyos que vamos a recibir en lo que se resuelve nuestra situación", sostuvo.Enfatizó que las autoridades les han informado de manera verbal, no por escrito, que en el edificio 1C que colapsó se recuperaron nueve cuerpos,18 personas con vida y 79 estuvieron puestos a salvo."Insistimos también en nuestra demanda de contar, lo más pronto posible, con los dictámenes oficiales del estado de nuestros edificios y nos reservamos el derecho de conseguir peritajes independientes, previamente aprobados por nuestra asamblea", informaron.En el comunicado, agradecieron el apoyo de la Marina, el Ejército, la Policía Federal, la Policía capitalina y sobre todo de la sociedad civil que atendió el llamado a la emergencia."No nos alcanzan las palabras para agradecer toda la solidaridad que hemos recibido en estos días aciagos", comentó.Esta unidad habitacional se compone de 10 edificios, en donde habitan 500 familias.