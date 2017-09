Carece Cuauhtémoc de datos de inmueble

Hora de actualización: 20:42 hrs.

Zedryk Raziel

Hora de publicación: 18:47 hrs.

La Delegación Cuauhtémoc aseguró que no cuenta con información respecto a la antigüedad, uso de suelo, planos estructurales y nombre del propietario del inmueble de fábricas ubicado en Simón Bolívar 168, en la Colonia Obrera, que colapsó en el sismo y sepultó a 21 personas, en su mayoría mujeres trabajadoras.Zuleyma Huidobro, directora jurídica de la Delegación, señaló que el edificio de cuatro pisos tiene entre tres y cuatro décadas de antigüedad, y que el Gobierno de la Ciudad de México concentró dicha información desde entonces y hasta 2004.A partir de ese año, advirtió, la Delegación, a través de la Dirección de Obras, tomó a su cargo el registro documental de los inmuebles ubicados dentro de la demarcación; sin embargo, precisó, desde entonces no ha habido solicitudes o trámites realizados por el propietario o apoderado de la fábrica colapsada."No tenemos documentación o autorización de ningún tipo para ese predio. No hay ningún tipo de trámite o solicitud de 2004 a la fecha", sostuvo.La Dirección Jurídica de Cuauhtémoc envió ayer una solicitud a la Oficialía Mayor de la CDMX para requerirle un informe de los antecedentes de los inmuebles dañados por el sismo del 19 de septiembre, entre ellos, el edificio colapsado en Obrera, mismo que fue asegurado el martes por la Procuraduría General de Justicia."No omito mencionar que lo solicitado es con carácter de URGENTE, toda vez que esta Dirección General a mi cargo tiene diversos procedimientos instaurados en algunos de los inmuebles enlistados", indica el oficio firmado por Huidobro.La funcionaria expuso que la Delegación Cuauhtémoc no expidió el permiso de uso de suelo para la operación simultánea de fábricas y oficinas en el inmueble de Obrera."Nosotros no damos usos de suelo", afirmó.Señaló que el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) tenía la facultad de revisar que las cuatro empresas que operaban en Simón Bolívar 168 se ajustaran al uso de suelo permitido.En cuanto a las tres antenas telefónicas instaladas en el techo del edificio, que supusieron un peso extra de varias toneladas en la infraestructura original, Huidobro corroboró que el propietario o apoderado del predio no cumplió con la obligación de dar aviso a la autoridad delegacional.En principio, precisó, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) es la dependencia federal que debió emitir el permiso, y que la Dirección de Obras de la Delegación debe ser notificada."Sí debieron solicitarlo a la Delegación, para que se emitiera autorización por obra. No lo hicieron, por eso no hay registro de tal documento. Es como un aviso de que van a instalarlo", comentó.El reglamento para la instalación de estaciones repetidoras de comunicación celular y/o inalámbrica establece que el interesado debe acreditar la propiedad o posesión del inmueble y presentar los planos arquitectónicos, estructurales y de instalaciones, así como los dictámenes emitidos por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) y las dependencias federales correspondientes.También se debe presentar el certificado de zonificación de uso de suelo o certificado de acreditación de uso del suelo por derechos adquiridos para el uso específico de que se trate.Agregó que el Invea tenía la obligación de corroborar que la instalación de las antenas se realizó conforme a la ley.