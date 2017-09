Denuncia Sheinbaum a ex funcionarios de Tlalpan

Selene Velasco

Hora de publicación: 18:49 hrs.

Los ex directores de Jurídico y Gobierno en Tlalpan, Alejandro Zepeda y Miguel Ángel Guerrero fueron denunciados penalmente por su presunta responsabilidad en la tragedia del Colegio Enrique Rébsamen.La Delegada Claudia Sheinbaum presentó la denuncia ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, en la cual también se menciona a la dueña del inmueble, Mónica García Villegas.Debido a que la denuncia también fue presentada contra quien resulte responsable, los ex delegados Higinio Chávez y Maricela Contreras podrían ser relacionados.Tras el análisis de los expedientes del colegio, la Delegación encontró que desde 2010 debía haber sido demolido el cuarto piso.En 2013 se determinó que, por irregularidades en la construcción, debía ser clausurado y, en teoría, se mantuvo con sellos durante 11 meses hasta que la dueña pagó una multa.El colegio operó con el nivel irregular y tras haber sido suspendido siguió sin inconvenientes hasta 2016 cuando fue verificado por el Invea que en ese momento pudo clausurarlo y no lo hizo.Sheinbaum explicó que la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano advirtió en 2013 riesgos en la estructura del edificio que quedó hecho escombros.REFORMA publicó hoy que tres Directores Responsables de Obra aseguraron que el edificio soportaría sismos y no se encontraba en riesgo.Ante ello, la Jefa Delegacional indicó que ellos no han sido denunciados penalmente, pero esperarán el resultado del Colegio de ingenieros civiles para determinar si falsearon información y son responsables por la muerte de 19 niños y 7 adultos.