Para PGR labores por revisión de edificios

El acuerdo, que amplía la suspensión a partir del día 26, suma ya 9 días que la PGR no tiene actividad. Foto: Israel Rosas

Abel Barajas

Hora de publicación: 20:16 hrs.

La Procuraduría General de la República suspendió labores hasta nuevo aviso en más de 18 de sus unidades administrativas, empezando por la oficina de su titular Raúl Cervantes, como medida de prevención mientras concluye la revisión pericial de sus edificios por el sismo del 19 de septiembre.En un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el titular de la PGR señala que se considerarán inhábiles los días que las oficinas permanezcan cerradas y, por tanto, no correrán los plazos y términos en los procedimientos legales."Con el fin de dar certeza y seguridad jurídica a los asuntos que la población tramita ante la PGR, es necesario hacer del conocimiento público el mantener la suspensión de labores de diversas unidades administrativas de la Institución hasta nuevo aviso", dice el texto.Agrega que esta medida de prevención ha sido tomada para salvaguardar la integridad física del público en general, de los servidores públicos y del personal sustantivo de esta Institución, en estricto cumplimiento a los protocolos de Protección Civil.La inédita suspensión de actividades, que detiene el curso de investigaciones, solicitudes de aprehensión, trámites y litigios, afectó a todas las subprocuradurías y unidades investigadoras.La Procuraduría inicialmente acordó cancelar sus labores del 19 al 25 de septiembre en más de 18 áreas sustantivas y ahora este acuerdo amplía la suspensión a partir del día 26, por lo que suman ya 9 días que la dependencia federal no tiene actividad.Además de Oficina del Procurador, también cancelaron labores la Unidad Especializada en Análisis Financiero, área encargada de varias de las investigaciones más relevantes contra ex gobernadores como Roberto Borge y César Duarte.Cerraron la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales (SJAI), así como la Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías y la Dirección General de Procedimientos Internacionales, que dependen de la misma.También cerraron la Dirección General de Asuntos Jurídicos y la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en el Extranjero, igualmente adscritas a la SJAI.En la lista también están la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, así como áreas bajo su adscripción como la Coordinación de Supervisión y Control Regional y las direcciones Generales de Control de Averiguaciones Previas; de Procesos Penales Federales, y la de Juicios de Amparo.También suspendieron labores la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada y dos de sus Unidades Especializadas en Investigación, una la de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y, otra, la de Tráfico de Menores, Personas y Órganos.Están cerradas también las oficinas de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales y al menos 4 de las unidades administrativas que tiene adscritas.Tampoco está en servicio la Subprocuraduría de Derechos Humanos, al igual que su Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional y su Dirección General del Servicio de Carrera.