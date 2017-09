Ataque a voluntarios fue en Puebla.-CNS

Arcelia Maya

Detienen ayuda

Hora de publicación: 21:05 hrs.

El ataque a voluntarios que transportaban víveres ocurrió en la carretera Amozoc-Perote, en el estado de Puebla, informó la Comisión Nacional de Seguridad (CNS).En un comunicado, la dependencia detalló que el 25 de septiembre, a las 02:35 horas, agentes federales detectaron a la altura del kilómetro 84 tres vehículos detenidos por la ponchadura de una llanta."La Policía Federal al estar realizando sus patrullajes a la altura del kilómetro 84 detectó tres vehículos detenidos por una ponchadura de llanta, los cuales regresaban de dejar víveres de las ciudades de Jojutla, Morelos, e Izúcar de Matamoros, Puebla."En el lugar de los hechos se tiene contacto con un grupo de jóvenes, quienes relataron que fueron atacados y asaltados por varias personas armadas que salieron de entre los matorrales despojándolos de teléfonos celulares y dinero en efectivo, uno de ellos mostraba heridas leves por rozón de arma de fuego y otro golpes diversos; en ese momento no refirieron ningún tipo de abuso sexual", anotó.La CNS detalló que los jóvenes fueron llevados hasta la ciudad de Xalapa, Veracruz, donde recibieron atención médica y decidieron en ese momento no presentar ninguna denuncia.Por su parte, la Arquidiócesis de Oaxaca descartó que la agresión haya sucedido en carreteras oaxaqueñas.Explicó que, de acuerdo con información de la Policía Federal (PF), existen reportes de tres hechos violentos en las carretera Amozoc-Perote, entre ellos el de los jóvenes.Expuso que un grupo de voluntarios reportó un asalto a las 02:35 horas del 25 de septiembre en el kilómetro 84 de dicha vialidad.Según la PF, las víctimas señalaron que fueron agredidas por ocho personas armadas, quienes los despojaron de teléfonos celulares y una cartera.Los voluntarios viajaban en un convoy de tres camionetas procedentes de Jojutla, Morelos.La Arquidiócesis de Oaxaca lamentó que la confusión de los hechos violentos generó que hoy seis tráilers de ayuda humanitaria fueron suspendidos.Explicó que los camiones tenían como destino Juchitán y Tehuantepec, pero por temor no salieron a la región.La Iglesia católica oaxaqueña llamó a las organizaciones civiles o religiosas que quieran aportar víveres a vincularse con las áreas de seguridad.Sugirió que reporten sus placas y el itinerario para solicitar apoyo de la Policía.