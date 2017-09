Frena sismo @prende 2.0

Víctor Fuentes

Y pospone SEP contrato

Hora de publicación: 00:00 hrs.

El sismo del 19 de septiembre pegó de lleno a uno de los proyectos educativos más importantes del sexenio.La Secretaría de Educación Pública (SEP) canceló el 25 de septiembre la licitación para el servicio tecnológico del Aula @prende 2.0, considerada como la evolución cualitativa de proyectos como Enciclomedia, Habilidades Digitales para Todos y el Programa de Inclusión Digital.El concurso buscaba instalar en mil escuelas de todo el País el nuevo sistema para potenciar el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y desarrollar el "pensamiento computacional" de estudiantes y maestros.El modelo incluiría el suministro de contenidos por internet con conexión de 10 megas, un módem en la dirección de cada plantel, un servidor y 21 dispositivos móviles en cada aula."Con base en datos preliminares de la Subsecretaría de Educación Básica de la SEP, se han identificado escuelas (entre las mil designadas para la licitación) que presentan daños graves, lo que puede impedir o limitar la instalación y operación del servicio convocado", informó la Coordinadora de @aprende.mx, María Cristina Cárdenas.La funcionaria dijo que se buscarán otras escuelas para reacomodar las partidas de la licitación, cuya preparación tomó varios meses, y así convocarla de nuevo.De las mil escuelas previstas para recibir el servicio durante tres años, 401 están en la Ciudad de México, el Edomex, Tlaxcala y Morelos, pero no se contemplaba ninguna en Puebla.La junta de aclaraciones de la licitación, financiada con recursos de los fideicomisos e-México y Programa Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo, estaba prevista para el 26 de septiembre, pero ya no se llevó a cabo.No está claro si habrá tiempo de echar a andar el proyecto antes de que termine el sexenio, pues el plazo máximo para la instalación del servicio se calcula con una ecuación cuyo resultado depende de los sitios adjudicados."El Aula @prende 2.0 está concebida como un espacio con equipamiento y conectividad, en donde los usuarios y alumnos(as), desde primero hasta sexto año de primaria, integrarán, innovarán, colaborarán y producirán conocimiento", explican las bases del concurso."La conectividad será una herramienta que permitirá actualizar los recursos educativos digitales, para enriquecer el proceso de enseñanza y aprendizaje; a través del acceso a recursos educativos digitales. De igual manera, contribuirá al seguimiento sobre el uso y aprovechamiento de dicha aula y facilitará la gestión administrativa del personal directivo y docente", agregan.La Secretaría de Educación Pública (SEP) canceló hasta nuevo aviso la licitación en la que adjudicaría un contrato abierto de hasta 460 millones de pesos para el servicio administrado de cómputo hasta el cierre de 2020.Lo anterior debido al sismo del 19 de septiembre, que fue la fecha en la que doce empresas manifestaron su interés en participar en el concurso, unas horas antes del movimiento telúrico.El director general de Tecnologías de la Información de la SEP, Pedro Gil, notificó el lunes la cancelación de la licitación por causas de fuerza mayor "aunado a la condición de emergencia que atraviesa el País, y a fin de salvaguardar la integridad física y personal de cada uno de los participantes externos e institucionales"."Una vez que se encuentren las condiciones óptimas y regulares de operación dentro de la Secretaría, se repondrá el procedimiento", agregó el funcionario.Los eventos de la licitación se realizaban en el inmueble de la SEP en la Calle de Nezahualcóyotl 127, en el Centro Histórico, sobre el cual no se han reportado daños.El contrato de servicios administrados a la SEP implica proveer 12 mil 40 equipos de cómputo con Windows 10 y 120 proyectores multimedia para todas las unidades de la dependencia, además del mantenimiento y soporte técnico y el eventual retiro de las máquinas, ya que éstas no son adquiridas por el gobierno.Las doce empresas interesadas, entre ellas Axtel, Mainbit, Theos e Integradores de Tecnología, habían planteado 687 preguntas a los funcionarios de la SEP el día del sismo.El contrato previo, firmado en 2014 por 223 millones de pesos, fue ganado por Mainbit, y podría ser renovado por adjudicación directa por causas de fuerza mayor por un tiempo breve, en lo que se convoca a la nueva licitación.