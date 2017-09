Indagan 82 casos de fraude inmobiliario

Dalila Sarabia

Hora de publicación: 22:45 hrs.

El Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, informó que hay 82 carpetas abiertas en la Procuraduría capitalina por distintos delitos relacionados a los inmuebles colapsados y con daños por el sismo del 19 de septiembre."Tengo un reporte de 82 averiguaciones previas, 82 carpetas de investigación que se han iniciado con motivo de los hechos que se derivan del sismo del 19 de septiembre."El número inicial que tuvimos de 40 (carpetas de investigación) ahora ha pasado a 82. Todas y cada una de estas estarán siendo integradas y por supuesto determinadas por el Ministerio Público de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad", dio a conocer el Mandatario capitalino.Algunos de los delitos que se investigan son fraude, cambio de uso de suelo y homicidio culposo.Dentro de estas carpetas de investigación se encuentra la que levantó la Delegada en Tlalpan, Claudia Sheinbaum por homicidio culposo tras los hechos registrados en el Colegio Enrique Rébsamen, donde perdieron la vida 19 menores y 7 adultos.El Jefe de Gobierno afirmó que no habrá impunidad y se llegará hasta las últimas consecuencias en cada uno de los casos."Vamos a llegar hasta sus últimas consecuencias en todas, hasta el final, no presumimos nada, no estamos hablando de presumir que haya conductas delictivas; simplemente trabajamos con los hechos y una vez que se investiguen entonces podremos llegar a las conclusiones."En todos y cada uno de los casos seguimos haciendo el llamado, quien sienta una afectación pueda hacer la denuncia correspondiente, independientemente de las averiguaciones, de las carpetas de investigación que ya han sido iniciadas", sostuvo el Mandatario capitalino.