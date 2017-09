Perjudican daños operación federal

César Martínez y Érika Hernández

Hora de publicación: 00:00 hrs.

Diversos edificios del Gobierno federal ubicados en la Ciudad de México se encuentran cerrados o con acceso restringido a causa del sismo del pasado 19 de septiembre.En un recorrido por Avenida Paseo de la Reforma, desde el cruce con Bucareli hasta la Torre Mayor, REFORMA constató que en algunos no se permite el acceso al personal.Se trata de edificios de las Secretarías de Desarrollo Agrario (Sedatu), del Trabajo y Prevención Social (STPS), de Salud (Ssa) y de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), así como varias sedes de la PGR, incluida la principal, en Reforma 211.En cambio, en la Secretaría de Cultura y la Torre Contigo de la Sedesol sólo una parte del personal entra a laborar, según informaron de los mismos empleados y personal de seguridad.El edificio de la Sedesol había estado cerrado en su totalidad hasta el martes pasado, pero el miércoles ya ingresaron algunos empleados, que no se muestran preocupados."Ya arreglaron, pintaron y remozaron, y nos dijeron que está bien", comentó Saraí Palacios, empleada administrativa."Nos dijeron que no tenía daños estructurales, ya lo analizaron", agregó otra trabajadora que prefirió no dar su nombre.En tanto, los empleados de la Secretaría de Cultura fueron trasladado a la biblioteca de la Ciudadela, que funcionará como sede alterna.A esos inmuebles hay que sumar la sede de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), ubicada en el cruce de Eje Central y Xola, en la Colonia Narvarte.Según un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, las 2 mil personas que ahí laboran, incluido el titular, Gerardo Ruiz Esparza, fueron trasladados a instalaciones alternas.El Oficial Mayor de la dependencia, Rodrigo Ramírez Reyes, informó ayer que en un plazo de 20 días hábiles será dado a conocer el dictamen sobre las condiciones del edificio.Será entonces, dijo, cuando se determinarán las acciones a seguir en cuanto a la permanencia del inmueble, construido hace 63 años.Otros edificios gubernamentales, como el que tiene la STPS sobre Avenida Insurgentes, el de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en Revolución, y uno más del Servicio Postal Mexicano en Coyoacán, están en espera de ser revisados, según informó el Instituto de Administración de Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin).El propio Indaabin tiene un inmueble en la misma condición, también en la Delegación Coyoacán.En cuanto a la Secretaría de Gobernación, los edificios ubicados en las Calles de Dinamarca y Londres, en la Colonia Juárez, sufrieron daños menores, como caída de plafones, cuarteaduras en acabados o desprendimiento de lámparas, pero ello ameritó que se suspendieran las labores en diversas áreas hasta el próximo lunes.En Dinamarca 84 se ubica la Subsecretaria de Derechos Humanos, y en Londres 102 la Dirección General de Asociaciones Religiosas. En ambos trabajan más de 400 personas, algunas regresaron de manera gradual a trabajar y otras lo están haciendo desde sus casas.En la sede principal de Bucareli, desde el miércoles 20 hasta el lunes pasado también se pidió desocupar algunas oficinas para revisar las instalaciones, pero ya funciona casi al 100 por ciento.En el caso de la Presidencia, uno de los inmuebles afectados fue el Nuevo León, donde se ubican diversas áreas, como Estrategia Digital y la Unidad de Transparencia.Ahí también se pidió a los empleados -alrededor de 60- no ir a trabajar o ubicarse en otras oficinas, pero el pasado lunes regresaron a su centro de trabajo.