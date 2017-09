Agrava desabasto de agua

Iván Sosa

Con cuatro acueductos afectados por el sismo y pozos fuera de servicio debido a las tareas de rescate, la escasez de agua se agrava en la Ciudad.En Iztapalapa, la Jefa Delegacional, Dione Anguiano, estimó que 900 mil personas padecen la falta de suministro.En tanto, el director del Sistema de Aguas, Ramón Aguirre, indicó que otras 500 mil personas siguen sin abasto en Tláhuac, Xochimilco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Coyoacán y Tlalpan.Según la dependencia, los sismos del 7 y 19 de septiembre provocaron alrededor de mil fugas en las tuberías de distribución, incluidas las fisuras en los acueductos La Caldera y Tláhuac-Nezahualcóyotl, que siguen sin restablecer el abasto.El acueducto Chalco-Xochimilco ya está en servicio, pero las averías en la planta potabilizadora frente al Reclusorio Sur hacen que tenga un caudal disminuido."Estimamos una normalización este fin de semana, sobre todo con la reparación del acueducto Tláhuac-Neza, a cargo de la Comisión Nacional del Agua", indicó el director del Sistema de Aguas.Aguirre agregó que ayer se registró el desvío de un convoy de siete pipas que se dirigían hacia colonias de Santa Catarina pero que fueron forzadas a descargar en otro sitio.También hubo una protesta de vecinos en la Delegación Tláhuac.Emma Nieto, de 74 años y vecina de Xochimilco, se lastimó las rodillas tras caer en el sismo del día 19. Pese a que el dolor no cesa, ayer tuvo que cargar agua en cubetas desde unos lavaderos."Mi esposo no puede caminar, ya le cuesta trabajo, y mis hijas por igual, las dos están delicadas de salud (...) No hay quien nos acarree", dijo.Con información de Alejandro León