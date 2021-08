A 12 días, aumenta confusión por clases

02 min 30 seg

Iris Velázquez

Hora de publicación: 05:00 hrs.

A menos de dos semanas de que arranque el ciclo escolar 2021-2022, en las comunidades escolares crece la confusión ante la falta de reglas claras para el regreso presencial a las aulas."Con mi hijo de secundaria nos han dicho que ya va ser presencial, pero tengo otro hijo en primaria privada y el inicio va ser virtual. Es un relajo", resumió Jessica Contreras, una madre de familia entrevistada en Mesones, en el Centro de la CDMX, donde como ella cientos de padres ya compran los útiles para el próximo ciclo."Muchos vienen sin saber si sus hijos de verdad van a entrar", externó Jorge Rosas, un comerciante de Plaza Mesones.Así, mientras en pleno pico de la tercera ola de la pandemia el Gobierno federal presiona con la reapertura de escuelas, padres de familia externan sus miedos, expertos perciben falta de planeación y un sector del magisterio se opone a volver a las aulas, lo que ha orillado a Gobiernos estatales a pronunciarse contra el retorno.La confusión es alimentada incluso por el propio Gobierno. La SEP promovió una carta responsiva, según la cual los padres autorizarían la asistencia de sus hijos a clases presenciales, pero ayer, en la conferencia matutina, el Presidente Andrés Manuel López Obrador descalificó el documento. Lo tachó de inútil y burocrático y dijo que no le habían avisado de su existencia.Los Gobernadores de Nuevo León, Michoacán e Hidalgo, Jaime Rodríguez, Silvano Aureoles y Omar Fayad, respectivamente, han descartado el retorno presencial en las entidades bajo su mandato.Fayad argumentó que en sólo 2 días la variante Delta llegó a tasas que al virus original le tomó 11 meses. Ayer mismo intervino para enviar a un niño grave por Covid-19 a la Ciudad de México por helicóptero.Los Gobiernos de Baja California Sur, Colima, Nayarit, San Luis Potosí, Tamaulipas, Oaxaca, Puebla y Quintana Roo aún no definen su estrategia, mientras que en Guerrero la autoridad educativa anunció que regresarían a presencial sólo en 17 de 81 municipios.Incluso, Coahuila adelantó el regreso a clases para el próximo lunes en 433 escuelas al 100 por ciento, pero opcional.También los sindicatos están divididos. El SNTE prometió que los docentes acudirán a las aulas, mientras que la CNTE, con fuerte presencia en Michoacán, Oaxaca, Guerrero y Chiapas, adelantó que no regresarán a clases.Marco Fernández, especialista en temas educativos, reprochó que, a 15 meses de la pandemia, los lineamientos que presentó la SEP para el retorno sean los mismos que dejó Esteban Moctezuma antes de irse como Embajador a Estados Unidos.En tanto, Gustavo Oláiz, coordinador del Centro de Investigación en Políticas, Población y Salud de la UNAM, propuso aplicar protocolos diferenciados para cada escuela.Dijo que se requieren medidas específicas para cada tipo de escuela, dependiendo de su localización, de su tamaño, de la posibilidad de ventilarlas, del número de escolares que tiene por grado y de la posibilidad de complementar clases a distancia, consideró el investigador.