A cuidar de Aremi Fuentes

Adrián Basilio

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Aremi Fuentes ya advirtió que estará en París 2024, donde aspira a mejorar el bronce que ganó en la categoría de los 76 kilos de la halterofilia de Tokio 2020.Pero para ello debe llegar al 100 por ciento física y mentalmente, y recuperada del todo de las lesiones que le afectaron al final del ciclo olímpico pasado, por lo que su entrenador, José Zayas, sugerirá a la Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas no asistir al Campeonato Panamericano ni al Mundial programados para noviembre."Estamos en agosto y Aremi tiene que recuperarse de esas lesiones porque si no se va a volver a lesionar; entonces, a partir del descanso activo que tenga no estaría mal (que no fuera al Mundial), pero necesito ponerme de acuerdo con los federativos porque, si este año no existe ninguna competencia puntuable (para el ranking olímpico), es mejor reservarla", expuso Zayas en entrevista con CANCHAEl técnico de origen cubano ya tiene perfilados los kilos que Aremi debe levantar para subir al podio en la justa olímpica gala conforme al plan de trabajo que ya empezó para encarar el proceso clasificatorio para París."Aremi ha hecho 114 kilos de arranque y 140 en envión; entonces, serían un total de 254 kilos y con esta marca prácticamente estaría entre un tercero y cuarto (lugar) en París. Ahorita, con 245 agarró bronce."Por la estadística que hemos sacado, la medalla (de oro en París) debe estar entre 257-259, la de plata entre 257-258 y el bronce en 256 y tenemos que basarnos en que ella haga esa marca de 256-257 kilos", explicó el entrenador.