Abordará AMLO con Harris que EU entregue más vacunas

Antonio Baranda

El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que este lunes tendrá una llamada con la Vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, para abordar temas de la agenda bilateral y la donación de vacunas.Al inaugurar un nuevo cuartel de la Guardia Nacional en esta ciudad fronteriza, el Mandatario reiteró que existe el compromiso de Estados Unidos de enviar más vacunas a nuestro País."Tenemos que agradecerles a los funcionarios del Gobierno de Estados Unidos, al Presidente Biden, a la Vicepresidenta Kamala Harris por su apoyo, porque nos han donado vacunas. No estoy hablando de mucha cantidad pero esto no es un asunto cuantitativo, es cualitativo", manifestó."El lunes tengo una llamada telefónica con la Vicepresidenta Kamala Harris para tratar asuntos de los dos países. Hemos llevado una buena relación, como sucedió cuando estaba el Presidente Donald Trump ahora con el Presidente Biden".López Obrador recordó que, en meses anteriores, Estados Unidos entregó a México un millón 350 mil dosis de Janssen, que se aplicaron en la frontera norte, principalmente en Baja California y Sonora."Es una relación de respeto a nuestra soberanía y de cooperación para el desarrollo. Vamos a conversar el lunes para darle continuidad a una agenda de calaboracion conjunta y estoy seguro que vamos a recibir también apoyos adicionales", expresó."Hay compromisos para que tengamos más vacunas, que entregue el Gobierno de Estados Unidos. Quiero también aprovechar para comentar que así como nosotros recibimos estas donaciones, estamos también apoyando a otros países con vacunas".El Mandatario destacó que México ha enviado vacunas a Paraguay, Bolivia, Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador y República Dominicana."Y vamos a seguir ayudando a los pueblos más pobres de nuestra América, y vamos a seguir demandando que se atienda a las naciones con menos desarrollo en el mundo. Sobre todo que la salud se considere derecho humano universal y que todos tengan acceso a las vacunas" añadió.A semanas de que concluya su Administración, López Obrador aseguró que el Gobernador de Chihuahua, el panista Javier Corral, hizo un gobierno bueno y honesto."Hay esta relación de respeto mutuo y yo considero que Javier hizo un buen gobierno en Chihuahua, sobre todo un gobierno honesto porque le hacía falta a Chihuahua un gobernador honrado", expresó."Se había padecido de muchos gobiernos, no lo voy a decir tan duro como lo he dicho en otras ocasiones, pero inmorales. Y nada había dañado más a Chihuahua que la deshonestidad de esos gobernantes, entonces hacía falta eso".López Obrador no sólo hizo un reconocimiento a la gestión de Corral, quien ha sido crítico de varias políticas de la Federación, sino que le tendió la mano de su Gobierno "en cualquier circunstancia"."Un buen gobierno es sinónimo de honradez, y de honestidad, por eso le hago este reconocimiento a Javier Corral y decirle que siempre va contar con nosotros en cualquier circunstancia", recalcó."Por ser un hombre de ideas y una persona honesta, que es lo que considero más importante en mi vida y en la vida pública. Vamos a seguir adelante vamos a ayudar para que termine bien".El Mandatario federal reconoció que a pesar de las diferencias o discrepancias con Corral, por ejemplo con el tema del agua, lograron entenderse en lo fundamental."Termina el mandato legal constitucional del Gobernador Javier Corral, con él llevamos una buena relación, a veces con discrepancias, con diferencias, pero en lo fundamental nos entendimos", sostuvo ante el Gobernador."Y no nos cuesta trabajo entendernos cuando se trata de diferencias que tienen que ver con concepciones políticas, ideológicas, o con el interés general"Cuando se tiene como propósito la honestidad y el beneficio del pueblo, abundó el Mandatario, puede haber diferencias, pero al final se logra entendimientos en beneficio del bien común.Previamente, Corral agradeció al Presidente el apoyo de su Gobierno a Chihuahua y a la frontera norte en rubros como el reforzamiento de la seguridad pública y el impuso económico."Reiterarle mi aprecio y por supuesto celebrar el momento en el que llega nuestra relación institucional al final de nuestro periodo. Nosotros desde la trinchera en la que estemos téngalo por seguro que vamos a seguir colaborando y trabajando para que realmente en México haya una transformación", dijo."Y para que eche a un lado toda la irracionalidad política, el odio, la explotación del miedo, se sepa destacar lo que es cierto, lo que es verdad de lo que no es y también se coloquen en justa dimensión logros y avances de insuficiencias o debilidades".El Gobernador subrayó que no se pueden regatear el impulso salarial de este Gobierno que, dijo, ha generado mejores condiciones y elevado la calidad de vida de los trabajadores, ni el programa de estímulos fiscales a la frontera.También destacó que nunca antes en la era reciente un Presidente había visitado tanto el estado de Chihuahua como López Obrador, quien ha estado en ocho ocasiones, de las cuales en seis ha incluido a Ciudad Juárez.