Aclara Apple dudas sobre análisis de fotografías

03 min 00 seg

Gadgets/Staff

Hora de publicación: 17:19 hrs.

Luego de una serie de críticas en contra de Apple por desarrollar un software que analiza fotografías de los usuarios que suben a iCloud con la finalidad de rastraer abuso infantil, la compañía aclaró que la tecnología no se pondrá a disposición de gobiernos para sus propios fines.Apple anunció la semana pasada que implementará en Estados Unidos un sistema que escanea las fotografías de los usuarios en iCloud para encontrar indicios de material de abuso sexual infantil (CSAM, por sus siglas en inglés) y, posteriormente, proceder de manera legal y judicial contra los implicados.Esta maniobra vincula al gobierno estadounidense, pues mediante una base de datos del Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Maltratados (NCMEC, por sus siglas en inglés), se logrará un cruce de datos con Apple para detectar a usuarios que pudieran estar ligados con el tráfico de menores.Con la finalidad de afianzar la credibilidad de la nueva tecnología, Apple sostuvo que rechazará cualquier presión de los gobiernos para realizar el escaneo de imágenes que no tengan que ver con abuso infantil."Ya hemos enfrentado peticiones para construir e implementar cambios ordenados por gobiernos que degradan la privacidad de los usuarios, hemos rechazado anteriormente esas demandas firmemente. Continuaremos rechazando estas demandas en el futuro. Seremos claros, esta tecnología se limita a detectar CSAM almacenado en iCloud y no accederemos a ninguna solicitud de gobiernos para expandirla", aseguró Apple.La compañía explicó quesu herramienta solo se aplicará a los usuarios que decidieron utilizar los servicios de iCloud para guardar sus fotos y que el escaneo se hará en esta plataforma y no en el dispositivo.La detección de imágenes se realizará mediante un complejo proceso de criptografía en donde Apple usará una línea de números codificados que corresponden a imágenes de abuso infantil y después verificará si este código encaja con las fotos del usuario. Apple aclaró que el procedimiento no revisa las imágenes sino los metadatos.La tecnológica añadió que, en caso de que algún usuario resulte sospechoso, el reporte a las autoridades no se hará de forma automatizada pues antes pasará por un protocolo de revisión humana, además defendió que su sistema es preciso con un margen casi nulo de error.Cuando la compañía de Cupertino dio a conocer la iniciativa, especialistas en tecnología como el activista Edward Snowden y el jefe de WhatsApp, Will Cathcart, coincidieron que se trata de una antesala para la vigilancia mundial desde los dispositivos.Otros expertos en privacidad, como India McKinney y Erica Portnoy, de la Electronic Frontier Foundation, indicaron que puede ser imposible para los investigadores externos demostrar si Apple cumple sus promesas de comprobar sólo un pequeño conjunto de contenidos en el dispositivo.