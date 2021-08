Acuerda BitMEX pagar 100 mdd por fallas vs. lavado

Un grupo de empresas que operaba el intercambio de cifrado BitMEX pagará $ 100 millones para resolver las reclamaciones de los reguladores estadounidenses de que permitieron años de intercambios ilegales y violaron las reglas contra el lavado de dinero.BitMEX rompió las regulaciones al permitir que los residentes de Estados Unidos intercambien derivados de criptomonedas desde al menos noviembre de 2014 hasta octubre de 2020, dijo la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos en un comunicado este martes.Los patrocinadores de la plataforma de negociación también resolvieron reclamos de la Red de Ejecución de Delitos Financieros de que no se adhirieron a la Ley de Secreto Bancario y no informaron transacciones sospechosas a las autoridades estadounidenses.El acuerdo requiere que las empresas de BitMEX paguen 50 millones de dólares a la CFTC y proporciona un crédito de hasta 50 millones por pagos realizados en virtud de un acuerdo relacionado con FinCEN.La resolución no involucra a Arthur Hayes, Benjamin Delo y Samuel Reed, los tres hombres que fundaron BitMEX. Todos se han declarado inocentes en un caso separado del Departamento de Justicia que los acusa de violar la Ley de Secreto Bancario.Un portavoz de Hayes, Delo y Reed reiteró que tienen la intención de combatir las acusaciones del gobierno."Como mostrará su defensa, desde los primeros días de la compañía, los cofundadores buscaron cumplir con la ley aplicable a medida que se desarrolló con el tiempo", dijo el portavoz en un comunicado.Las compañías involucradas en el acuerdo de este martes incluyeron a HDR Global Trading Ltd, 100x Holdings Ltd, ABS Global Trading Ltd, Shine Effort Inc y HDR Global Services (Bermuda) Inc. Las firmas no admitieron ni negaron las acusaciones.