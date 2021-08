Acuerdan estados con SEP regreso voluntario

00 min 30 seg

Martha Martínez

Hora de publicación: 16:04 hrs.

Autoridades educativas estatales acordaron con la Secretaría de Educación Pública (SEP) que el regreso a clases el próximo 30 de agosto será voluntario.Asistentes a la reunión del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, que se celebró este jueves en la sede de la dependencia federal, indicaron que existe consenso respecto a que lo deseable es el regreso a clases presenciales, pero éste no puede ser obligatorio en un contexto de pandemia."Va para el día 30 el regreso (a clases), va a ser voluntario para padres de familia, para alumnos, va a ser de la mejor manera, ordenado. Me instruyó el Gobernador hacerlo muy ordenado, muy cuidado, con todos los protocolos, por supuesto los protocolos ya publicados", señaló el Secretario de Educación del Estado de México, Gerardo Monroy Serrano.De acuerdo con autoridades educativas locales, se mantendrá en operación el programa Aprende en Casa para aquellos alumnos que no regresen a las aulas, pero para los que sí se aplicará un protocolo que considera tres filtros: en casa, en la escuela y en el salón de clases.Además, permanecerá el requerimiento para los padres de familia y tutores de entregar una carta responsiva para autorizar la presencia de los menores en las aulas.