Acusa PAN improvisación en regreso a clases

César Martínez

Hora de publicación: 10:58 hrs.

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, acusó al Gobierno federal de actuar con improvisaciones al pretender regresa a clases presenciales en medio de la tercera ola de la pandemia de Covid-19."Para el regreso a las clases presenciales, el gobierno está siguiendo los mismos pasos que dio con el mal manejo de la pandemia, la seguridad y la economía, es decir, sin estrategia, diagnósticos y planificación, sino puras ocurrencias e improvisaciones", expuso el líder de Acción Nacional.Entre los puntos que criticó están que no ha aplicado la vacuna contra Covid-19 a los menores de 12 años ni las dos dosis para maestros, o personal administrativo, de limpieza y de seguridad de las escuelas.El Gobierno federal y la Secretaría de Educación Pública (SEP), agregó, convocaron a los padres de familia para que repararan las escuelas sin informar, por ejemplo, cuántos alumnos habrá en cada salón, qué porcentaje seguirá tomando clases vía remota, horarios y turnos, si habrá métodos híbridos o combinados y qué sistemas de evaluación se van aplicar."El regreso a las aulas no es lo que está a debate, sino las condiciones en las que se regresa, las formas y los tiempos", consideró."Es importante el regreso a las escuelas porque es fundamental el apoyo de las y los maestros para resolver las dudas de los estudiantes, pero sobre todo para la interacción social de los mismo, sin embargo el proceso de vacunación sigue estando muy retrasado, el estado físico de las escuelas y las medidas sanitarias no son las adecuadas".Cortés añadió que ni el Gobierno federal ni la SEP han precisado los dos objetivos principales del regreso a clases: cuál será el proceso de enseñanza-aprendizaje y cuál será el tan necesario proceso de convivencia entre los estudiantes.Para el panista, el actual Gobierno no ha sabido responder a los retos educativos en tiempo de la pandemia, pues tampoco funcionaron las clases a distancia impartidas a través de los televisores.