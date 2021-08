Acusan a Fiscal de Morelos de proteger a ex Gobernador Graco

Cuauhtémoc Blanco, Gobernador de Morelos, acusó al Fiscal General del Estado de proteger al ex Mandatario de la entidad Graco Ramírez. Foto: Especial

01 min 30 seg

César Martínez

Hora de publicación: 17:23 hrs.

El Gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, acusó al Fiscal General del Estado, Uriel Carmona, de proteger al ex Mandatario de la entidad Graco Ramírez.El Fiscal de Morelos ha acusado presiones de Blanco, por lo que considera que su desafuero, iniciado por la Fiscalía General de la República desde el 11 de diciembre pasado, tiene tintes políticos."Es muy fácil para el Fiscal decir, el Gobierno me quiere sacar, pero él es el fiscal carnal, porque Graco Ramírez lo dejó en ese puesto para protegerlo y también al fiscal anticorrupción, esa es la realidad", dijo el Gobernador de Morelos."Las investigaciones son de la SEIDO porque no ha hecho las cosas bien, los tres ases, así le llaman a los fiscales y al de Derechos Humanos; entre ellos se defienden".Blanco retó al Fiscal Carmona a presentar los resultados de las investigaciones por diversos delitos cometidos en la entidad, pues asegura que en algunos han paso años sin que se resuelvan.En ese sentido recordó el asesinato de Samir Flores Soberanes, líder social en Amilcingo que fue baleado en la puerta de su casa el 20 de febrero del 2019; o el ataque con armas de fuego a dos líderes sindicales en Cuernavaca, en mayo del 2019."Más pendientes por resolver, está el ataque de un supuesto comando armado, el 4 de julio del presente, contra los asistentes en un partido de futbol en la Colonia Flores Magón", recordó el Gobierno de Morelos.