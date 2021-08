Acusan competencia desleal de EU en venta de sosa

Frida Andrade

La sosa cáustica que Estados Unidos envía a México registra precios menores a los del mercado interno estadounidense, lo que provoca una competencia desleal, acusó Jesús García, director general de Industria Química del Istmo (Iquisa).En enero del 2021 el precio spot de exportación al que Estados Unidos vendía la sosa a México era de 235 dólares la tonelada, pero dentro de Estados Unidos se colocaba en 635 dólares la tonelada, informó García.En México la sosa se utiliza principalmente en industrias como la de jabones, detergentes, papelera, textil, refresquera o cervecera.En Estados Unidos hay sobrante de sosa, por lo que se saca al mercado de exportación y se vende a precios spot baratos. Si bien el principal cliente para los estadounidenses es Brasil, por las unidades de volumen que consumen, el más cercano al que le pueden mandar sosa muy barata es aMéxico, destacó García."Se exporta muy barato porque ellos (Estados Unidos) lo que quieren es sacarla y no les importa si no le ganan, para ellos representa más o menos el 10 por ciento o el 15 por ciento de su producción", comentó.Además, existe una diferencia de costos de producción entre los dos países, por ejemplo, el 70 por ciento de estos gastos lo representa la energía eléctrica, pero mientras en Estados Unidos el kilowatt por hora cuesta 4 centavos de dólar, en México vale 9 centavos de dólar, destacó.El consumo anual de sosa en México es de alrededor de 560 mil toneladas y de ésas se importan alrededor de 200 mil directamente de EU, el resto se produce en México.Desde hace 26 años el Gobierno federal implementó una cuota compensatoria impuesta a la importación de 288.71 dólares por tonelada, la cual se aplica cuando se vende a menos de este valor."Lo que buscamos es que esa cuota compensatoria, cuando el precio está tan bajo, se pueda mantener en un precio un poquito razonable para el mercado mexicano para que nuestro precio de venta nacional no sea tan bajo."Y lo justo sería que nuestro precio de venta fuera similar al precio de venta en Estados Unidos, por eso se establecen estas cuotas compensatorias, porque ellos venden abajo de su costo, es un precio dumping 100 por ciento", afirmó.No obstante, consideró que dicha cuota no ha sido suficiente."Ha funcionado relativamente porque esa cuota de 288 dólares no es suficiente, esa cuota, desde mi punto de vista, debería ser de 350 o 400 dólares, porque tenemos que tener un precio de mercado que sea similar al precio del mercado en Estados Unidos; tenemos una diferencia de precios enorme y la competencia la considero desleal", concluyó.