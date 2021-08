Adame y Valadez ponen broche de oro en Teziutlán

Guillermo Leal

21:02 hrs.

La última corrida de la feria de Teziutlán, Puebla, se cerró con un importante triunfo de Joselito Adame y Leo Valadez, quienes cortaron cinco orejas con toros de Marrón.Exitoso entonces fue el debut de la empresa Feria Toro que en tres corridas tuvo tres salidas en hombros.Breve fue el saludo capotero de Joselito Adame en su primero hasta que quitó por chicuelinas antiguas. La nobleza del toro le permitió al hidrocálido hacer una faena pulcra de muletazos sentidos y largos que gustaron mucho al público. Dejó una estocada entera tras un pinchazo y le valieron las dos primeras orejas de la tarde.Con su segundo Joselito realizó una faena de técnica y oficio pues el toro no terminó por entregarse, aún así le cortó la oreja.Débil fue el primero de Marrón para "Calita", quien mostró voluntad para mantenerlo arriba. Faena corta que el público aplaudió.Su segundo le dejó iniciar su faena con un péndulo de rodillas.Luego su faena tuvo variedad. La estocada entera no fue suficiente y oyó dos avisos.Poco pudo hacer con el capote Leo Valadez, pero se desquitó con las banderillas.El toro rebrincón siempre poco le permitió hacer a Valadez, quien oyó palmas.La faena con la que cerró la tarde fue de dos orejas. Otra vez variado, dispuesto y muy torero con el astado más completo del encierro.Altibajos marcaron la faena del rejoneador Luis Pimentel con un toro bravo de Zacatepec, que obviamente no fue fácil.Los forcados amadores de México se dieron una vuelta al ruedo por la pega que lograron al segundo intento. Invitaron al rejoneador, quien en un gesto de honestidad los dejó caminar solos.