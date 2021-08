Afecta protesta reparto de gas LP

Diana Gante

Hora de publicación: 12:43 hrs.

El Gremio Gasero Nacional hizo un llamado a sus agremiados para no salir a laborar este martes ante los recientes cambios que pusieron un tope a los precios del gas LP.Los repartidores de gas afirman no tener las condiciones necesarias ante la directriz emitida por la Secretaría de Energía (Sener) el pasado martes."Informarle a los compañeros del Gremio Gasero Nacional que, con base en una reunión realizada el día de hoy con todas las agrupaciones de la Ciudad de México y el Estado de México, se consolidó un solo grupo gasero"."Por tanto, se les hace la invitación de no salir a laborar el día martes 3 de agosto de 2021, debido a que no se cuentan con las condiciones operativas necesarias ante esta directriz de emergencia", expuso el Gremio en un comunicado.Grupo REFORMA consultó vía telefónica a Garza Gas y Gas Uribe. En ambos casos, representantes de las empresas informaron que no podían surtir pedidos para la Ciudad de México y que el abasto sería normalizado mañana."Nuestra unidades no salieron a laborar hoy", dijo una una empleada de Garza Gas sin ofrecer más detalles al respecto.Asimismo, REFORMA se puso en contacto con Regio Gas, empresa que indicó no tener postura al respecto.Gaseras en Ecatepec, Estado de México, como en la Colonia Prizo l y Avenida Valle de Guadiana se encuentran cerradas.Este medio también constató que gaseros de Pachuca y otros municipios de Hidalgo se unieron al paro convocado para hoy, por lo que la gente asiste a los centro de distribución de gas sin poder ser atendidos por la misma situación.Con la directriz de emergencia de la Sener, se le pidió a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) que emitiera un acuerdo con la nueva metodología aplicable para poner un precio máximo al gas LP en su venta al público, cuyos precios para esta semana se publicaron el pasado sábado.De acuerdo con los datos publicados por el regulador, el promedio nacional que aplicará durante la semana será de 22.61 pesos por kilo de gas LP y de 12.21 por litro. Lo anterior contrasta con el promedio nacional reportado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) el pasado lunes 26 de julio, de 25.51 pesos por kilo y 13.61 pesos por litro.Las autoridades establecieron 145 regiones en el País y cada una tendrá su precio máximo por kilogramo y litro de gas LP. Para la Ciudad de México, a todas las alcaldías les aplicará el mismo límite de precio para el kilo de gas LP, que será de 21.33 pesos y de 11.52 por litro.Con información de David Martínez