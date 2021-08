Afganas en el arte

05 min 00 seg

Teresa Martínez

Las poetas

Las artistas

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Desde el arte y la poesía, las creadoras afganas reflexionan sobre los conflictos políticos que ha enfrentado su país por décadas y cómo les ha afectado en su vida y sus derechos.Una de las expresiones es la poesía, de las más antiguas e importantes en Afganistán, explica en entrevista Zuzanna Olszewska, autora de la antología The Pearl of Dari: Poetry and Personhood among Young Afghans in Iran, disponible para Kindle en Amazon.En los movimientos asociados con los refugiados, ahonda, la palabra viaja fácilmente, incluso a través de la memoria. Para las mujeres, la poesía es el espacio donde pueden revelar más sobre sí mismas, sobre el abuso, la guerra y la pobreza."Las mujeres también escriben sobre los mismos problemas sociales y políticos que los hombres: críticas profundas a la guerra, a la corrupción, la invasión extranjera en Afganistán", enumera vía electrónica la experta en Medio Oriente de la Universidad de Oxford.En el arte pasa lo mismo: las artistas abordan la opresión, los conflictos, el exilio o la cultura de la guerra.La artista afgana Jeanno Gaussi, por ejemplo, tenía solo cinco años cuando ocurrió la guerra contra el ejército soviético y tuvo que salir del país junto con su familia en 1980. Creció en India y Alemania, y en ocasiones regresa a su natal Kabul."Fue cortar las raíces abruptamente cuando era niña. Tal vez fue una razón por la que sobreviví, pero siguió siendo doloroso", cuenta en entrevista telefónica.Las artistas que llegan a mostrar un discurso crítico al patriarcado extremo padecen graves consecuencias como Kubra Khademi, quien tuvo que salir de Afganistán luego de su performance "Armadura", en el 2015.La expresión artística consistió en caminar por la calle por ocho minutos portando, encima de su ropa, una armadura que tenía marcada la forma del cuerpo femenino, por lo que recibió burlas y amenazas de muerte.El performance se exhibió en "Kharmohra: Art Under Fire in Afghanistan", el año pasado, en el Museo de Civilizaciones de Europa y el Mediterráneo (Mucem), en Marsella.Éstas son algunas artistas y poetas afganas que abordan las problemáticas que enfrenta su nación, a partir del arribo del Talibán tras la salida de Estados Unidos.Mahbouba Ebrahimi (Kandahar, 1975)Es poeta y cineasta radicada en Suecia. Su poesía es antibélica y feminista. Su lírica examina los detalles de la vida cotidiana y pensamientos de las mujeres afganas refugiadas.Este poema se publicó en el capítulo de Olszewska, en el libro Land of the Unconquerable: The Lives of Contemporary Afghan Women.Matutino, noticias de guerra(Escrito justo después del 11 de septiembre, 2001)Hoy los aparatos de televisión te mostraron otra vezy sacudieron a la gente contenta de la mañana otra vez.Tú, el hoyo más negro de la existencia humana en esta tierra,fuiste mostrado a todas las personas desenfadadas en este mundo de nuevo.No importaba cómo había iniciado la mañana para tio por qué morían los pájaros en veintenas, en veintenas.Los ángeles, haciendo guardia sobre los hombros de la tierra,enseñaron a los niños cómo volar al cielo otra vez.Otra vez, un mundo de corazones desangrados para ti-hoy los televisores te han mostrado a ti otra vez.Traducido al inglés por Zuzanna Olszewska y publicado en el capítulo "Afghanistan's Women Poets: A Hidden Discourse", del libro Land of the Unconquerable: The Lives of Contemporary Afghan Women, editado por Jennifer Heath y Ashraf Zahedi (University of California Press, 2011)Somaya Ramish (Herat, 1985)Activista socialmente comprometida que radica en Afganistán. Su poesía es antibélica y de crítica social, utilizando un estilo altamente metafórico, ambiguo, surrealista y de verso libre.Este poema es del libro Load Poems Like Guns: Women's Poetry from Herat, Afghanistan (Holy Cow Press, 2015).Cargar poemas como armasCargar poemas como armas:la geografía de la guerra te llamaa las armas.El enemigo no da señales,señales contrarias,coloresseñas¡símbolos!Carga los poemas como armas:cada momento está cargadocon bombasbalasexplosionessonidos mortalesmuerte y guerrano sigas las reglaspuedes convertir tus páginas en banderas blancasmil vecesy tragarse tus palabras, para acallarte.Carga tus poemas,tu cuerpo,tu pensamientocomo armas.Las aulas de la guerra se alzandentro de ti.Quizásiga tu turno.Publicado en el libro Load Poems Like Guns: Women's Poetry from Herat, Afghanistan, traducido al inglés por Farzana Marie. Disponible en Amazon.Nadia Anjuman (Herat, 1980-2005)Fue asesinada a golpes por su esposo cuando tenía 25 años y apenas había publicado su primer poemario Gol-e Dudi (Flor ahumada), donde cuestiona la brutalidad del patriarcado.Sus poemas se hicieron virales recientemente con la llegada de los talibanes a Kabul, algunos están disponibles en la página www.universeofpoetry.org.Recuerdos de luz azul(Fragmento. Noviembre-diciembre del 2001)¿En los ojos de los peces fatigados por las inundaciones ytemerosos por la lluvia de opresión,se convierten en reflejo de esperanza?¡Oh, exilios de la montaña del olvido!Las traducciones al español se realizaron para el artículo, por la poeta Jeannette L. Clariond.Kubra Khademi (Kabul, 1989)Artista multidisciplinaria radicada en Francia. Además del performance "Armadura", en sus pinturas y dibujos muestra desnudos femeninos que abordan la sexualidad y el placer de la mujer. Su obra puede verse en su cuenta @kubra_khademi en Instagram.Jeanno Gaussi (Kabul, 1973)Artista multidisciplinaria radicada en Berlín. Para Documenta 13, la artista realizó el cortometraje "Family stories", que muestra su regresó a Kabul, donde encargó a un pintor retratar a su familia a partir de las únicas fotos que conservaron luego de salir de Afganistán por la guerra. Otras obras muestran la cultura bélica en la moda afgana.Shamsia Hassani (Irán, 1988)Destacada artista urbana que en sus murales muestra a las mujeres frente al contexto de opresión y guerra de Afganistán. Creció en Kabul aunque nació en Irán, donde sus papás estaban refugiados durante la guerra contra los soviéticos. Ahora que los talibanes tomaron Kabul sus obras se volvieron virales.